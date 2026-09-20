EEUU emitió una alerta para sus ciudadanos en Medio Oriente ante una posible “escalada imprevista” de las tensiones

A medida que avanzaba la cobertura, plataformas como Telemundo, Univision y El Economista añadieron detalles sobre la advertencia de posibles agresiones a intereses y ubicaciones asociadas de Estados Unidos tras ataques de hutíes contra Arabia Saudita, además de la cancelación de vuelos. La cobertura refleja variaciones respecto a la agenda oficial, ya que LatinUS y La Nación informaron que Trump regresó a la Casa Blanca desde su residencia de descanso y reprogramó su agenda a raíz de esta situación en Oriente Próximo.

Actualmente, la situación se mantiene bajo alerta en las embajadas estadounidenses en Medio Oriente, mientras los reportes continúan actualizando el impacto en los viajes y la seguridad regional.