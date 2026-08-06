LAFC vs. Chivas EN VIVO Primera Fase de la Leagues Cup 2026: ¡Goles de Bouanga y Piojo!

La cobertura de ESPN Deportes, Telemundo y Sports Illustrated detalla que Chivas igualó en su presentación dentro de la primera fase del torneo y posteriormente perdió el punto extra desde los penales ante el LAFC. A pesar de este resultado, Milito declaró que no se siente eliminado.

Por otro lado, la previa y los reportes señalan los próximos partidos del club, además de mencionar a Roberto Alvarado como una pieza lista para marcar diferencia. La cobertura actual no especifica otros detalles sobre el desarrollo de los siguientes encuentros en la competencia.