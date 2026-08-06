LAFC vs. Chivas EN VIVO Primera Fase de la Leagues Cup 2026: ¡Goles de Bouanga y Piojo!
Chivas rescató un punto en su debut en la Leagues Cup 2026 frente al LAFC, tras caer en la tanda de penales por el punto extra.
El resumen
La cobertura de ESPN Deportes, Telemundo y Sports Illustrated detalla que Chivas igualó en su presentación dentro de la primera fase del torneo y posteriormente perdió el punto extra desde los penales ante el LAFC. A pesar de este resultado, Milito declaró que no se siente eliminado.
Por otro lado, la previa y los reportes señalan los próximos partidos del club, además de mencionar a Roberto Alvarado como una pieza lista para marcar diferencia. La cobertura actual no especifica otros detalles sobre el desarrollo de los siguientes encuentros en la competencia.
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Cobertura (7)
- Las declaraciones de Milito tras la caída de Chivas ante LAFC por la Leagues Cup Sports Illustrated · hace 1 d
- Chivas vs FC Dallas: previa, predicciones y posibles alineaciones Sports Illustrated · hace 1 d
- Chivas: Milito no se siente eliminado pese a perder punto extra ESPN Deportes · hace 1 d
- Chivas rescata un punto en su debut en la Leagues Cup 2026 ante LAFC Telemundo · hace 1 d
- LAFC gana punto extra en penales sobre Chivas ESPN Deportes · hace 1 d
- El calendario de los próximos 5 partidos de Chivas tras caer en penales ante el LAFC Sports Illustrated · hace 1 d
- Roberto Alvarado, listo para marcar diferencia en Chivas dentro de la Leagues Cup Chivas · hace 1 d
Respuestas rápidas
¿Cómo fue el debut de Chivas en la Leagues Cup 2026?
Chivas rescató un punto en su debut frente al LAFC, aunque posteriormente cayó en penales por el punto extra.
¿Qué dijo Milito tras el partido?
Milito declaró que no se siente eliminado a pesar de perder el punto extra.
¿Qué se destaca sobre la plantilla de Chivas?
La cobertura señala que Roberto Alvarado está listo para marcar diferencia en el equipo dentro de la Leagues Cup.
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