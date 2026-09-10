Por primera vez desde que comenzó la guerra, Ucrania lanzó un ataque contra una planta de gas en el Ártico ruso

El golpe a la planta de gas del Ártico ruso eleva el riesgo de interrupciones energéticas para Moscú y sus socios, mientras que la muerte de al menos seis personas en los intercambios de drones intensifica el temor entre la población civil. Un dron ucraniano logró sobrevolar 3.000 kilómetros desde la frontera y alcanzar la región ártica, según informa France 24, marcando la primera incursión a tan distante objetivo ruso, como destaca EL PAÍS. dw.com confirmó que el artefacto impactó la infraestructura de gas, y Infobae subrayó que este es el primer ataque de este tipo desde el inicio del conflicto. La distancia, casi tres mil kilómetros, supera los rangos operacionales previamente observados, lo que sugiere una evolución en la logística de entrega de drones.

RFI informó que los ataques masivos con drones entre ambas naciones dejaron al menos seis muertos. El alcance de este operativo plantea interrogantes sobre la capacidad de Ucrania para proyectar fuerza a cientos de kilómetros y la posible respuesta rusa en la zona ártica. Los observadores aguardan indicios de nuevos vuelos de drones o declaraciones oficiales que definan la estrategia de ambas partes.

Los analistas recomiendan vigilar las comunicaciones militares rusas y cualquier señal de refuerzo en la infraestructura energética del Ártico.