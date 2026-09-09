Sismo HOY lunes 7 de septiembre 2026: Epicentro y magnitud de los temblores en México
Una cadena de temblores de magnitudes hasta 4.0 sacude México el 7 de septiembre, dejando a la población alerta y a los medios en cobertura continua.
Velocidad
A qué velocidad se propaga la cobertura — medida cada hora por la tasa de artículos × diversidad de fuentes. Cómo funciona →
El resumen
Las sacudidas ocurrieron en la madrugada y se extendieron a varias regiones, generando incertidumbre y consultas inmediatas sobre la intensidad de los movimientos. Los servicios de emergencia fueron activados y los medios comenzaron a cubrir la situación en tiempo real. El origen de la actividad sísmica corresponde a una serie de temblores detectados por el Servicio Sismológico Nacional (SSN), que emitió varios boletines durante la jornada. Según el reporte de N+ y la cobertura de Gestión, el SSN proporcionó datos precisos sobre la hora exacta y la ubicación del epicentro de cada movimiento.
Estos informes sirvieron de base para la transmisión en vivo de la información. Los detalles publicados muestran una variedad de magnitudes y epicentros. Milenio señaló un sismo de 2.7 M en San José del Cabo, Baja California Sur, mientras Infobae reportó uno de 4.0 M sin especificar ubicación exacta. En Oaxaca, heraldodemexico.com.mx informó un temblor de 3.6 M cerca de Puerto Escondido, y la Agencia Digital de Noticias Sureste (ADN) indicó la detección en la capital oaxaqueña a las 18:04 h.
TV Azteca contó que la zona experimentó 18 sacudidas durante la madrugada. MARCA y La Nación recopilaron los reportes de los sismos del lunes 7 de septiembre, resaltando la frecuencia y la dispersión geográfica de los eventos. El seguimiento de la actividad sísmica dependerá de los próximos boletines del SSN; la población y autoridades esperan nuevos datos que indiquen si la serie se estabiliza o continúa intensificándose.
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Cobertura (12)
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Respuestas rápidas
¿Cuál fue la magnitud más alta registrada entre los sismos del 7 de septiembre?
Infobae informó un sismo de magnitud 4.0.
¿En qué regiones de México se sintieron los temblores?
Los reportes indicaron sacudidas en San José del Cabo, Baja California Sur, en la zona de Puerto Escondido y la capital de Oaxaca, así como en Jalisco.
¿Cuántas sacudidas se contabilizaron durante la madrugada según la información disponible?
TV Azteca informó que se registraron 18 temblores durante la madrugada.
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