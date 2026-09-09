Sismo HOY lunes 7 de septiembre 2026: Epicentro y magnitud de los temblores en México

Las sacudidas ocurrieron en la madrugada y se extendieron a varias regiones, generando incertidumbre y consultas inmediatas sobre la intensidad de los movimientos. Los servicios de emergencia fueron activados y los medios comenzaron a cubrir la situación en tiempo real. El origen de la actividad sísmica corresponde a una serie de temblores detectados por el Servicio Sismológico Nacional (SSN), que emitió varios boletines durante la jornada. Según el reporte de N+ y la cobertura de Gestión, el SSN proporcionó datos precisos sobre la hora exacta y la ubicación del epicentro de cada movimiento.

Estos informes sirvieron de base para la transmisión en vivo de la información. Los detalles publicados muestran una variedad de magnitudes y epicentros. Milenio señaló un sismo de 2.7 M en San José del Cabo, Baja California Sur, mientras Infobae reportó uno de 4.0 M sin especificar ubicación exacta. En Oaxaca, heraldodemexico.com.mx informó un temblor de 3.6 M cerca de Puerto Escondido, y la Agencia Digital de Noticias Sureste (ADN) indicó la detección en la capital oaxaqueña a las 18:04 h.

TV Azteca contó que la zona experimentó 18 sacudidas durante la madrugada. MARCA y La Nación recopilaron los reportes de los sismos del lunes 7 de septiembre, resaltando la frecuencia y la dispersión geográfica de los eventos. El seguimiento de la actividad sísmica dependerá de los próximos boletines del SSN; la población y autoridades esperan nuevos datos que indiquen si la serie se estabiliza o continúa intensificándose.