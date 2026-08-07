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Cuál es la agenda de gobierno de De la Espriella y qué contrapesos tendrá como presidente de Colombia

Abelardo de la Espriella asume la presidencia de Colombia con una agenda conservadora que modifica la sede tradicional del gobierno.

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El resumen

Los colombianos enfrentan un cambio en la dinámica política con la descentralización del Ejecutivo, ya que el presidente gobernará desde Barranquilla y Bogotá dejará de ser la sede única, según detallan medios como BBC y La FM. El conservador Abelardo de la Espriella juró como mandatario bajo un fuerte esquema de seguridad, en una ceremonia que contó con la llegada de Infantino en plena crisis de la FIFA, de acuerdo con la cobertura de AP News y France 24.

La agenda gubernamental y los contrapesos que enfrentará la nueva administración generan expectativas en la ciudadanía sobre el rumbo del país. El mapa del poder revela la apuesta regional frente a los discursos anteriores, mientras El Espectador analiza el enfoque de la descentralización y EL PAÍS examina el papel del Caribe como nuevo eje.

La cobertura no especifica aún los detalles concretos sobre cómo se estructurarán los contrapesos institucionales ni el funcionamiento operativo de esta sede de gobierno dividida.

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Cobertura (11)

Respuestas rápidas

¿Quién asumió la presidencia de Colombia?

Abelardo de la Espriella juró como presidente de Colombia bajo un fuerte esquema de seguridad.

¿Por qué se habla de descentralización en este gobierno?

Porque la administración gubernamental operará desde Barranquilla, dejando de ser Bogotá la sede única del gobierno de Colombia.

¿Qué personalidades internacionales asistieron a la posesión?

Infantino llegó a Colombia para la posesión presidencial en medio de una crisis de la FIFA.

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