Cuál es la agenda de gobierno de De la Espriella y qué contrapesos tendrá como presidente de Colombia
Abelardo de la Espriella asume la presidencia de Colombia con una agenda conservadora que modifica la sede tradicional del gobierno.
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El resumen
Los colombianos enfrentan un cambio en la dinámica política con la descentralización del Ejecutivo, ya que el presidente gobernará desde Barranquilla y Bogotá dejará de ser la sede única, según detallan medios como BBC y La FM. El conservador Abelardo de la Espriella juró como mandatario bajo un fuerte esquema de seguridad, en una ceremonia que contó con la llegada de Infantino en plena crisis de la FIFA, de acuerdo con la cobertura de AP News y France 24.
La agenda gubernamental y los contrapesos que enfrentará la nueva administración generan expectativas en la ciudadanía sobre el rumbo del país. El mapa del poder revela la apuesta regional frente a los discursos anteriores, mientras El Espectador analiza el enfoque de la descentralización y EL PAÍS examina el papel del Caribe como nuevo eje.
La cobertura no especifica aún los detalles concretos sobre cómo se estructurarán los contrapesos institucionales ni el funcionamiento operativo de esta sede de gobierno dividida.
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Cobertura (11)
- El mapa del poder: lo que revelan los 894 discursos de Petro de cara a la apuesta regional de De La Espriella Portafolio.co · hace 1 d
- El show de la descentralización El Espectador · hace 1 d
- El Caribe, el nuevo Dorado EL PAÍS · hace 1 d
- ¿Por qué De la Espriella gobernará desde Barranquilla? Experto explica la razón La FM · hace 1 d
- Por qué Bogotá dejará de ser la sede única del gobierno de Colombia con De la Espriella como presidente BBC · hace 1 d
- De la Espriella: un millonario pro-Trump en la presidencia de Colombia france24.com · hace 1 d
- Abelardo de la Espriella se prepara para asumir como presidente de Colombia, marcando el regreso de la derecha al país BBC · hace 1 d
- ¿Qué esperan los colombianos del Gobierno de Abelardo de la Espriella? France 24 · hace 1 d
- Infantino llega a Colombia para la posesión presidencial en plena crisis de la FIFA France 24 · hace 1 d
- Conservador De la Espriella jura como presidente de Colombia bajo un fuerte esquema de seguridad AP News · hace 1 d
- Cuál es la agenda de gobierno de De la Espriella y qué contrapesos tendrá como presidente de Colombia BBC · hace 1 d
Respuestas rápidas
¿Quién asumió la presidencia de Colombia?
Abelardo de la Espriella juró como presidente de Colombia bajo un fuerte esquema de seguridad.
¿Por qué se habla de descentralización en este gobierno?
Porque la administración gubernamental operará desde Barranquilla, dejando de ser Bogotá la sede única del gobierno de Colombia.
¿Qué personalidades internacionales asistieron a la posesión?
Infantino llegó a Colombia para la posesión presidencial en medio de una crisis de la FIFA.
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