🔴 EN VIVO: posesión presidencial de Abelardo De La Espriella, siga minuto a minuto la ceremonia, reacciones y últimas noticias

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La investidura presidencial de Abelardo De La Espriella en Colombia marca un giro hacia la derecha bajo estrictas medidas de seguridad.
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El resumen
El conservador Abelardo De La Espriella ha jurado como presidente de Colombia en una ceremonia marcada por un fuerte esquema de seguridad y la cancelación del contrato de transmisión de Rtvc, medida con la cual se ahorraron recursos a los colombianos, según recogen medios como Infobae. La llegada de la derecha latinoamericana al poder se enfrenta a una dura realidad y a diversos contrapesos frente a las propuestas polémicas que integran el proyecto denominado patria milagro, de acuerdo con la cobertura de medios internacionales y regionales como Bloomberg.com, France 24, BBC y CNN en Español.
En paralelo a los actos de investidura, la cobertura institucional y de prensa registra eventos asociados como la recepción brindada al presidente de la FIFA, Infantino, quien recibió el respaldo del fútbol de Sudamérica en territorio colombiano. La cobertura actual no especifica los detalles adicionales sobre la implementación futura de las medidas anunciadas ni los plazos concretos para la ejecución de la agenda gubernamental del nuevo mandatario.
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Cobertura (10)
- La derecha latinoamericana llega a Colombia y se enfrenta a una dura realidad Bloomberg.com · hace 16 h
- En directo: el ultraderechista Abelardo de la Espriella jura como presidente de Colombia (2026-2030) France 24 · hace 16 h
- Infantino recibe en Colombia el apoyo del fútbol de Sudamérica France 24 · hace 16 h
- La posesión de Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia, en vivo EL PAÍS · hace 16 h
- Conservador De la Espriella jura como presidente de Colombia bajo un fuerte esquema de seguridad Los Angeles Times · hace 18 h
- Cuáles son las propuestas más polémicas de la "patria milagro" de De la Espriella y qué contrapesos tendrá como presidente de Colombia BBC · hace 18 h
- Investidura presidencial de Abelardo de la Espriella, en vivo: toma de posesión, anuncios y noticias CNN en Español · hace 18 h
- Por qué Abelardo de la Espriella canceló el contrato de Rtvc para transmitir la posesión presidencial: “Le ahorró a los colombianos $2.450 millones” Infobae · hace 1 d
- circular 180 de 2026 Comisión de Regulación de Comunicaciones · hace 1 d
- ¿A qué hora será la posesión del presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella, este 7 de agosto? Consulte dónde ver la ceremonia en vivo El Tiempo · hace 1 d
Respuestas rápidas
¿Quién asumió la presidencia de Colombia?
Abelardo De La Espriella juró como presidente de Colombia.
¿Qué controversia rodeó la transmisión de la posesión?
El mandatario canceló el contrato de Rtvc para transmitir la posesión presidencial, generando un ahorro para los colombianos.
¿Qué otros acontecimientos rodearon la ceremonia?
Infantino recibió el respaldo del fútbol de Sudamérica en Colombia durante las jornadas de investidura.
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