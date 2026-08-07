TiempoAntena Inteligencia de tendencias informativas en vivo
↑ En aumento Mundo 🔮 Tiempo Antena predice: seguirá siendo tendencia mañana

🔴 EN VIVO: posesión presidencial de Abelardo De La Espriella, siga minuto a minuto la ceremonia, reacciones y últimas noticias

La investidura presidencial de Abelardo De La Espriella en Colombia marca un giro hacia la derecha bajo estrictas medidas de seguridad.

9fuentes
10artículos
29velocidad
+2092%desde la primera detección
hace 1 dprimera detección

Velocidad

A qué velocidad se propaga la cobertura — medida cada hora por la tasa de artículos × diversidad de fuentes. Cómo funciona →

El resumen

El conservador Abelardo De La Espriella ha jurado como presidente de Colombia en una ceremonia marcada por un fuerte esquema de seguridad y la cancelación del contrato de transmisión de Rtvc, medida con la cual se ahorraron recursos a los colombianos, según recogen medios como Infobae. La llegada de la derecha latinoamericana al poder se enfrenta a una dura realidad y a diversos contrapesos frente a las propuestas polémicas que integran el proyecto denominado patria milagro, de acuerdo con la cobertura de medios internacionales y regionales como Bloomberg.com, France 24, BBC y CNN en Español.

En paralelo a los actos de investidura, la cobertura institucional y de prensa registra eventos asociados como la recepción brindada al presidente de la FIFA, Infantino, quien recibió el respaldo del fútbol de Sudamérica en territorio colombiano. La cobertura actual no especifica los detalles adicionales sobre la implementación futura de las medidas anunciadas ni los plazos concretos para la ejecución de la agenda gubernamental del nuevo mandatario.

Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 1 h.

Cobertura (10)

Respuestas rápidas

¿Quién asumió la presidencia de Colombia?

Abelardo De La Espriella juró como presidente de Colombia.

¿Qué controversia rodeó la transmisión de la posesión?

El mandatario canceló el contrato de Rtvc para transmitir la posesión presidencial, generando un ahorro para los colombianos.

¿Qué otros acontecimientos rodearon la ceremonia?

Infantino recibió el respaldo del fútbol de Sudamérica en Colombia durante las jornadas de investidura.

Temas

Abelardo De La Espriella Colombia Rtvc Infantino

Tendencias relacionadas