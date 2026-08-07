El conservador Abelardo De La Espriella ha jurado como presidente de Colombia en una ceremonia marcada por un fuerte esquema de seguridad y la cancelación del contrato de transmisión de Rtvc, medida con la cual se ahorraron recursos a los colombianos, según recogen medios como Infobae. La llegada de la derecha latinoamericana al poder se enfrenta a una dura realidad y a diversos contrapesos frente a las propuestas polémicas que integran el proyecto denominado patria milagro, de acuerdo con la cobertura de medios internacionales y regionales como Bloomberg.com, France 24, BBC y CNN en Español.

En paralelo a los actos de investidura, la cobertura institucional y de prensa registra eventos asociados como la recepción brindada al presidente de la FIFA, Infantino, quien recibió el respaldo del fútbol de Sudamérica en territorio colombiano. La cobertura actual no especifica los detalles adicionales sobre la implementación futura de las medidas anunciadas ni los plazos concretos para la ejecución de la agenda gubernamental del nuevo mandatario.