En un acto celebrado en Barranquilla, Iván Cepeda llamó a la resistencia y reiteró que no reconocerá el gobierno de Abelardo de la Espriella, a quien calificó como un agente de Estados Unidos. Esta postura surge en el marco de diversas acciones de la izquierda colombiana, que incluyen un plantón de militantes del Pacto Histórico frente al Congreso en Bogotá.

Paralelamente, el movimiento ha reiterado denuncias contra el Congreso por impedir el uso del Salón Elíptico y la Plaza de Bolívar, según la cobertura de medios como EL PAÍS, La Silla Vacía, Infobae, Caracol Radio y Noticias Caracol. Los reportes actuales no detallan las acciones concretas que tomarán las partes involucradas ni la respuesta oficial del nuevo mandatario ante estos señalamientos.