Luis Felipe Yagüe, conocido como el vendedor de panela, acaparó la atención pública al participar en la ceremonia de posesión presidencial de Abelardo de la Espriella. Durante el acto oficial, este invitado especial ajustó la banda presidencial al nuevo mandatario, un gesto emotivo que rápidamente se convirtió en el centro de las conversaciones y generó interrogantes sobre su identidad y su historia.

La cobertura de medios como La FM, El Colombiano, semana.com, eluniverso.com y el sitio usc.edu.co documentó cómo el llamado "señor de la panela" pasó de una historia inesperada con un carrito de panela a recibir el primer beneficio del nuevo gobierno. Las publicaciones detallaron el significado de este inusual acompañamiento durante la investidura.

Por ahora, los reportes informativos no especifican los detalles adicionales sobre la naturaleza exacta del beneficio otorgado ni las proyecciones futuras de esta relación institucional, dejando abierta la incógnita sobre el papel que desempeñará el protagonista en los próximos días.