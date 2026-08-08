“Ya era hora”: Los Medias Blancas retiran el icónico Nro. 13 de Ozzie Guillén

Los aficionados y la organización de los Medias Blancas de Chicago celebran la inmortalización del exmánager y excampocorto Ozzie Guillén, cuyo número 13 fue retirado en una ceremonia previa al encuentro de la Major League Baseball. La cobertura de medios como MLB.com, Chicago Tribune, ESPN Deportes y AP News detalla que el homenaje tuvo lugar en el contexto de una jornada en la que los Medias Blancas vencieron a los Guardianes, con destacadas actuaciones ofensivas de Murakami, Peters y Meidroth, poniendo fin además a una racha de derrotas en casa.

El reconocimiento sitúa a Guillén junto a otras figuras históricas, destacando en reportes de Globovisión y Meridiano.net por unirse al olimpo de peloteros latinos con números retirados en la gran carpa. Las publicaciones actuales no especifican nuevos eventos ni detalles adicionales sobre futuras ceremonias o repercusiones de este homenaje en la dinámica del equipo de Chicago.