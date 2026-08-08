“Ya era hora”: Los Medias Blancas retiran el icónico Nro. 13 de Ozzie Guillén
Los Medias Blancas retiran oficialmente el icónico número 13 de Ozzie Guillén en una ceremonia previa al partido.
El resumen
Los aficionados y la organización de los Medias Blancas de Chicago celebran la inmortalización del exmánager y excampocorto Ozzie Guillén, cuyo número 13 fue retirado en una ceremonia previa al encuentro de la Major League Baseball. La cobertura de medios como MLB.com, Chicago Tribune, ESPN Deportes y AP News detalla que el homenaje tuvo lugar en el contexto de una jornada en la que los Medias Blancas vencieron a los Guardianes, con destacadas actuaciones ofensivas de Murakami, Peters y Meidroth, poniendo fin además a una racha de derrotas en casa.
El reconocimiento sitúa a Guillén junto a otras figuras históricas, destacando en reportes de Globovisión y Meridiano.net por unirse al olimpo de peloteros latinos con números retirados en la gran carpa. Las publicaciones actuales no especifican nuevos eventos ni detalles adicionales sobre futuras ceremonias o repercusiones de este homenaje en la dinámica del equipo de Chicago.
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Cobertura (16)
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Respuestas rápidas
¿Qué número retiraron los Medias Blancas de Chicago?
Los Medias Blancas retiraron el número 13, que pertenecía a Ozzie Guillén.
¿Qué roles desempeñó Ozzie Guillén en el equipo?
Guillén se desempeñó como exmánager campeón y excampocorto de la franquicia.
¿Qué ocurrió en el partido posterior a la ceremonia?
Los Medias Blancas vencieron a los Guardianes con impuls L. de Murakami, Peters y Meidroth, cortando así una racha de derrotas en casa.
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