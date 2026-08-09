Mad Max supera a Walter Johnson con el ponche 3,516 de su carrera
Max Scherzer supera a Walter Johnson al alcanzar su ponche 3,516 y entra al Top 10 histórico de la MLB.
Cobertura (4)
- Max tumba un mito de 1920: La hazaña histórico que mete a Scherzer en el Top 10 de la MLB Al Bat · hace 5 h
- Max Scherzer asciende al décimo puesto histórico de ponches en la victoria de Jays ESPN Deportes · hace 5 h
- Lukes pega jonrón en la 11ma; Scherzer es el 10mo en ponches y Azulejos ganan 7-5 a Filis San Antonio Express-News · hace 5 h
- Mad Max supera a Walter Johnson con el ponche 3,516 de su carrera mlb.com · hace 5 h
El resumen
El lanzador Max Scherzer logró el ponche número 3,516 de su carrera en el béisbol de las Grandes Ligas, superando la marca histórica establecida en 1920 por Walter Johnson. Esta hazaña se concretó durante la victoria de los Azulejos de Toronto por 7-5 frente a los Filis de Filadelfia, partido en el cual Lukes conectó un cuadrangular en la décima primera entrada.
Diversos medios especializados, incluyendo a ESPN Deportes, mlb.com y San Antonio Express-News, documentaron el ascenso del serpentinero al décimo puesto de la lista histórica de ponches. La cobertura actual registra el hecho deportivo sin especificar detalles adicionales sobre futuras proyecciones en la tabla histórica de ponches ni sobre el impacto a largo plazo de esta marca en la temporada en curso para el equipo de Toronto.
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Respuestas rápidas
¿Cuántos ponches alcanzó Max Scherzer?
Max Scherzer alcanzó los 3,516 ponches en su carrera.
¿A qué lanzador superó en la lista histórica?
Superó la marca histórica de Walter Johnson, la cual databa de 1920.
¿Qué equipo obtuvo la victoria en ese encuentro?
Los Azulejos de Toronto ganaron el partido por 7-5 ante los Filis de Filadelfia.
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