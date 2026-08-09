Mad Max supera a Walter Johnson con el ponche 3,516 de su carrera

El lanzador Max Scherzer logró el ponche número 3,516 de su carrera en el béisbol de las Grandes Ligas, superando la marca histórica establecida en 1920 por Walter Johnson. Esta hazaña se concretó durante la victoria de los Azulejos de Toronto por 7-5 frente a los Filis de Filadelfia, partido en el cual Lukes conectó un cuadrangular en la décima primera entrada.

Diversos medios especializados, incluyendo a ESPN Deportes, mlb.com y San Antonio Express-News, documentaron el ascenso del serpentinero al décimo puesto de la lista histórica de ponches. La cobertura actual registra el hecho deportivo sin especificar detalles adicionales sobre futuras proyecciones en la tabla histórica de ponches ni sobre el impacto a largo plazo de esta marca en la temporada en curso para el equipo de Toronto.