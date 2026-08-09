TiempoAntena Inteligencia de tendencias informativas en vivo
↑ En aumento Deportes

Alcántara hace historia de nuevo y fija récord de innings lanzados con los Marlins

Sandy Alcántara rompe el récord histórico de entradas lanzadas con los Marlins en una victoria ante los Angels.

7fuentes
8artículos
5velocidad
-58%desde la primera detección
hace 4 hprimera detección

Cobertura (8)

El resumen

La victoria por 7-0 de los Marlins de Miami frente a los Angels estuvo marcada por el desempeño histórico de Sandy Alcántara, quien estableció una nueva marca en la franquicia al convertirse en el líder en innings lanzados, según los registros de Deadspin, CTPost y MLB.com. El desarrollo del encuentro incluyó una blanqueada donde el equipo capitalizó las oportunidades en el terreno, de acuerdo con las coberturas de El Nuevo Herald y Deadspin, consolidando una jornada clave para la historia del club sin que los reportes señalen discrepancias sobre el marcador o el récord alcanzado.

Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 3 h.

Respuestas rápidas

¿Qué récord rompió Sandy Alcántara?

Estableció una nueva marca como el líder histórico de los Marlins en innings lanzados.

¿Cuál fue el resultado del partido?

Los Marlins blanquearon a los Angels con un marcador de 7-0.

¿Qué medios informaron sobre el hecho?

La cobertura incluye reportes de Deadspin, El Nuevo Herald, CTPost y MLB.com.

Velocidad

A qué velocidad se propaga la cobertura — medida cada hora por la tasa de artículos × diversidad de fuentes. Cómo funciona →

Temas

Sandy Alcántara Marlins Angels MLB Béisbol

Tendencias relacionadas