La victoria por 7-0 de los Marlins de Miami frente a los Angels estuvo marcada por el desempeño histórico de Sandy Alcántara, quien estableció una nueva marca en la franquicia al convertirse en el líder en innings lanzados, según los registros de Deadspin, CTPost y MLB.com. El desarrollo del encuentro incluyó una blanqueada donde el equipo capitalizó las oportunidades en el terreno, de acuerdo con las coberturas de El Nuevo Herald y Deadspin, consolidando una jornada clave para la historia del club sin que los reportes señalen discrepancias sobre el marcador o el récord alcanzado.