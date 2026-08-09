Alcántara hace historia de nuevo y fija récord de innings lanzados con los Marlins
Sandy Alcántara rompe el récord histórico de entradas lanzadas con los Marlins en una victoria ante los Angels.
Cobertura (8)
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- Sandy Alcántara establece un récord de entradas lanzadas por el club mientras los Marlins blanquean a los Angels. Deadspin · hace 9 h
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El resumen
La victoria por 7-0 de los Marlins de Miami frente a los Angels estuvo marcada por el desempeño histórico de Sandy Alcántara, quien estableció una nueva marca en la franquicia al convertirse en el líder en innings lanzados, según los registros de Deadspin, CTPost y MLB.com. El desarrollo del encuentro incluyó una blanqueada donde el equipo capitalizó las oportunidades en el terreno, de acuerdo con las coberturas de El Nuevo Herald y Deadspin, consolidando una jornada clave para la historia del club sin que los reportes señalen discrepancias sobre el marcador o el récord alcanzado.
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Respuestas rápidas
¿Qué récord rompió Sandy Alcántara?
Estableció una nueva marca como el líder histórico de los Marlins en innings lanzados.
¿Cuál fue el resultado del partido?
Los Marlins blanquearon a los Angels con un marcador de 7-0.
¿Qué medios informaron sobre el hecho?
La cobertura incluye reportes de Deadspin, El Nuevo Herald, CTPost y MLB.com.
Velocidad
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