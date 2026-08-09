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Desde clanes de la política tradicional hasta caras desconocidas; este es el equipo de Abelardo de la Espriella

El nuevo presidente De la Espriella arma su gabinete y envía al Consejo de Ministros a La Guajira, marcando el arranque de la agenda “patria milagro”.

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El resumen

El presidente recién investido, Abelardo De la Espriella, juró a los 18 ministros que formarán su gobierno, y el mismo día el Consejo de Ministros se dirige a La Guajira para una jornada destinada a destrabar obras. Caracol Radio informó que el gobierno anunció oficialmente la jornada, señalando la prioridad del desarrollo regional. El programa llamado “patria milagro” será impulsado por un gabinete que combina figuras de clanes tradicionales y caras desconocidas, según El Espectador.

La llegada del Consejo de Ministros a La Guajira se presenta como parte de los primeros pasos para activar los proyectos anunciados. El País se centra en la composición del equipo, pero no detalla las políticas específicas que implementarán. Caracol Radio informa del desplazamiento a La Guajira sin vincularlo a obras concretas.

Falta información sobre los criterios de selección de los ministros y los resultados esperados de la jornada, incluidos los presupuestos asignados.

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Cobertura (7)

Respuestas rápidas

¿Cuántos ministros forman el gabinete de Abelardo De la Espriella?

Según El Tiempo, son 18 ministros.

¿Qué objetivo tiene la jornada del Consejo de Ministros en La Guajira?

Caracol Radio indica que busca destrabar obras en la región.

¿Cómo se describe la composición del equipo del presidente?

El País menciona que combina miembros de clanes tradicionales y caras desconocidas.

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Abelardo de la Espriella Colombia Gobierno La Guajira Patria milagro

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