Las cinco actuaciones boricuas que quedan grabadas en Santo Domingo 2026

Alysbeth Félix confesó que probablemente no continuará en el heptatlón, mientras Naomi García se proclamó con bronce en la prueba final, según indica Primera Hora. Telémundo Puerto Rico informó que el equipo PUR obtuvo cuatro medallas en la sexta jornada, y El Nuevo Día presentó un repaso visual de las treinta y cuatro medallas de oro acumuladas por Puerto Rico en la competición.

Primera Hora resaltó además las cinco actuaciones boricuas que quedaron grabadas en Santo Domingo, consolidando una campaña atlética histórica.