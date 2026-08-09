Las cinco actuaciones boricuas que quedan grabadas en Santo Domingo 2026
Puerto Rico cierra los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Santo Domingo con bronce, cuatro medallas y 34 oros, mientras se destacan cinco actuaciones récord
Cobertura (5)
- Alysbeth Félix: “Creo que no voy a poder continuar haciendo el heptatlón” El Vocero de Puerto Rico · hace 21 h
- Naomi García cierra los Juegos Centroamericanos y del Caribe con bronce para Puerto Rico Primera Hora · hace 21 h
- Equipo PUR cierra sexta jornada de atletismo con cuatro medallas Telemundo Puerto Rico · hace 21 h
- La Borinqueña se pegó en Santo Domingo 2026: un repaso en imágenes a las 34 medallas de oro de Puerto Rico El Nuevo Día · hace 21 h
- Las cinco actuaciones boricuas que quedan grabadas en Santo Domingo 2026 Primera Hora · hace 21 h
El resumen
Alysbeth Félix confesó que probablemente no continuará en el heptatlón, mientras Naomi García se proclamó con bronce en la prueba final, según indica Primera Hora. Telémundo Puerto Rico informó que el equipo PUR obtuvo cuatro medallas en la sexta jornada, y El Nuevo Día presentó un repaso visual de las treinta y cuatro medallas de oro acumuladas por Puerto Rico en la competición.
Primera Hora resaltó además las cinco actuaciones boricuas que quedaron grabadas en Santo Domingo, consolidando una campaña atlética histórica.
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Respuestas rápidas
¿Qué dijo Alysbeth Félix acerca de su futuro deportivo?
Alysbeth Félix declaró que cree que no podrá continuar haciendo el heptatlón.
¿Qué medalla obtuvo Naomi García y en qué evento?
Naomi García cerró los Juegos Centroamericanos y del Caribe con una medalla de bronce para Puerto Rico.
Según El Nuevo Día, cuántas medallas de oro acumularon los atletas puertorriqueños?
El Nuevo Día informó que Puerto Rico obtuvo treinta y cuatro medallas de oro.
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