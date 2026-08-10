Sismo de magnitud 7,4 sacude Colombia, en vivo: reacciones, noticias y más
Un sismo de 7,4 sacude el oeste de Colombia, dejando al menos 25 muertos y devastación en cuestión de minutos.
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El resumen
Los ciudadanos de Colombia sienten el terror de una tragedia que se contabiliza en al menos 25 muertos, según El País, y un número indeterminado de heridos que aún se suman a la lista de víctimas. La magnitud del sismo se traduce en edificios colapsados, calles interrumpidas y una atmósfera de incertidumbre que ha inundado las redes con imágenes de familias buscando a sus seres queridos. La disparidad entre los 25 fallecidos reportados y los dos muertos señalados por AP subraya la dificultad de obtener cifras precisas en el momento. La fuerza del movimiento terrestre explica de manera directa la devastación que se extiende por ciudades y zonas rurales.
El panorama de la catástrofe se ha dibujado a través de múltiples fuentes. El País confirmó la cifra de 25 muertos, mientras que AP describió edificios derrumbados y personas atrapadas. La BBC transmitió en vivo la situación, describiendo heridos y graves daños. WESH amplió la zona afectada al oeste de Colombia y a Ecuador, y el New York Times publicó un mapa detallado del epicentro.
CNN en Español mantuvo una cobertura en tiempo real que recopiló reacciones y actualizaciones minuto a minuto. Con los equipos de rescate trabajando y la población aguardando respuestas, la gran incógnita que permanece es cómo se coordinarán los recursos de emergencia y qué medidas adoptarán las autoridades para mitigar futuros colapsos estructurales en la región.
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Respuestas rápidas
¿Cuántas muertes se han reportado oficialmente?
Al menos 25 muertos según El País, aunque AP menciona al menos dos fallecidos, reflejando cifras variables en los informes iniciales.
¿Qué áreas geográficas fueron impactadas por el sismo?
El terremoto de magnitud 7,4 sacudió el oeste de Colombia y también se sintió en partes de Ecuador, según WESH.
¿Cuál es la magnitud del sismo y cómo se ha documentado?
La magnitud es 7,4; la información se ha difundido en mapas del New York Times y en coberturas en vivo de CNN en Español y la BBC.
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