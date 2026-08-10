Sismo de magnitud 7,4 sacude Colombia, en vivo: reacciones, noticias y más

Los ciudadanos de Colombia sienten el terror de una tragedia que se contabiliza en al menos 25 muertos, según El País, y un número indeterminado de heridos que aún se suman a la lista de víctimas. La magnitud del sismo se traduce en edificios colapsados, calles interrumpidas y una atmósfera de incertidumbre que ha inundado las redes con imágenes de familias buscando a sus seres queridos. La disparidad entre los 25 fallecidos reportados y los dos muertos señalados por AP subraya la dificultad de obtener cifras precisas en el momento. La fuerza del movimiento terrestre explica de manera directa la devastación que se extiende por ciudades y zonas rurales.

El panorama de la catástrofe se ha dibujado a través de múltiples fuentes. El País confirmó la cifra de 25 muertos, mientras que AP describió edificios derrumbados y personas atrapadas. La BBC transmitió en vivo la situación, describiendo heridos y graves daños. WESH amplió la zona afectada al oeste de Colombia y a Ecuador, y el New York Times publicó un mapa detallado del epicentro.

CNN en Español mantuvo una cobertura en tiempo real que recopiló reacciones y actualizaciones minuto a minuto. Con los equipos de rescate trabajando y la población aguardando respuestas, la gran incógnita que permanece es cómo se coordinarán los recursos de emergencia y qué medidas adoptarán las autoridades para mitigar futuros colapsos estructurales en la región.