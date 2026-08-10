Mbappé, Diomande, Vini... Real Madrid revela los nuevos dorsales

ESPN Deportes informó primero sobre la revelación oficial de los nuevos dorsales del Real Madrid para la temporada 2026/27, incluyendo a jugadores como Mbappé, Diomande y Vini. Entre ellos destaca Dean Huijsen, quien lucirá el número '4' en su segunda temporada y expresó que siempre fue su sueño, mencionando a su ídolo Sergio Ramos.

Asimismo, se dio a conocer el dorsal que llevará el valenciano Carlos Espí y la asunción de Yan Diomande tomando el relevo de Vinicius Junior. En cuanto a las coberturas, no se registran contradicciones directas entre los distintos medios, sino más bien un desglose complementario de las asignaciones numéricas y las declaraciones textuales de los protagonistas sobre el significado de portar dichos números en sus camisetas.

Actualmente, la situación muestra los dorsales ya confirmados oficialmente por la web oficial del Real Madrid y detallados por la prensa deportiva, sin que la cobertura actual especifique mayores modificaciones futuras sobre la plantilla.