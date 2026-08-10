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Mbappé, Diomande, Vini... Real Madrid revela los nuevos dorsales

El Real Madrid revela los dorsales oficiales para la temporada 2026/27 y surgen las primeras reacciones.

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El resumen

ESPN Deportes informó primero sobre la revelación oficial de los nuevos dorsales del Real Madrid para la temporada 2026/27, incluyendo a jugadores como Mbappé, Diomande y Vini. Entre ellos destaca Dean Huijsen, quien lucirá el número &#039;4&#039; en su segunda temporada y expresó que siempre fue su sueño, mencionando a su ídolo Sergio Ramos.

Asimismo, se dio a conocer el dorsal que llevará el valenciano Carlos Espí y la asunción de Yan Diomande tomando el relevo de Vinicius Junior. En cuanto a las coberturas, no se registran contradicciones directas entre los distintos medios, sino más bien un desglose complementario de las asignaciones numéricas y las declaraciones textuales de los protagonistas sobre el significado de portar dichos números en sus camisetas.

Actualmente, la situación muestra los dorsales ya confirmados oficialmente por la web oficial del Real Madrid y detallados por la prensa deportiva, sin que la cobertura actual especifique mayores modificaciones futuras sobre la plantilla.

Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: afirmaciones sin respaldo eliminadas (83% respaldado) Actualizado hace 3 h.

Respuestas rápidas

¿Qué dorsal llevará Dean Huijsen en el Real Madrid?

Lucirá el dorsal '4' en su segunda temporada.

¿Qué temporada abarcan los nuevos dorsales revelados?

La temporada 2026/27.

¿Qué jugador toma el relevo de Vinicius Junior según la cobertura?

Yan Diomande asume la sucesión.

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Temas

Real Madrid Mbappé Dean Huijsen Yan Diomande Carlos Espí

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