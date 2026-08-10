México, campeón perfecto del Premundial Sub-20 ante Estados Unidos

El doble de Alfaro fue decisivo, como señala la página oficial de CONCACAF que celebra el 15.º título del equipo mexicano. TUDN y ESPN Deportes destacaron la victoria sin olvido de la expulsión de un defensor estadounidense y el gol polémico que cerró el encuentro, tema que Mediotiempo mostró en video.

Sports Illustrated y el Los Angeles Times describieron a México como el vigente campeón de todos los torneos de la región, mientras que el San Antonio Express‑News confirmó el marcador definitivo. ESPN Deportes subrayó que México logró el campeonato sin perder ningún partido durante el torneo.

Sin embargo, la polémica sobre la expulsión y el gol controvertido introduce dudas sobre posibles sanciones o revisiones, un aspecto que la cobertura aún no ha detallado. Los próximos compromisos de la selección sub‑20 incluyen partidos de clasificación que se avecinan, mientras se espera mayor claridad.