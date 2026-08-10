Tensión en el aire: pasajero intenta abrir una puerta de emergencia de un avión a 30,000 pies

Un pasajero intentó abrir la puerta de emergencia de un avión que volaba a 30,000 pies de altitud. Según la cobertura de aztecamichoacan.com, la acción se capturó en video y el individuo fue detenido a bordo. Las publicaciones de Lmneuquen.com describieron la escena como un episodio de pánico con amenazas y destrozos, mientras que N+ informó que el pasajero trató de abrir la salida de emergencia a mitad del vuelo.

Yahoo en Español Vida y Estilo citó al hombre diciendo que lo hizo “porque le dio la gana”, sin ofrecer más contexto. Primera Hora resaltó la tensión que generó en el ambiente del avión, subrayando la inusual naturaleza del acto. Los informes no aclaran si el intento puso en riesgo la integridad estructural del fuselaje ni si la tripulación activó los protocolos de seguridad habituales.

Tampoco se ha detallado la razón exacta más allá de la declaración del pasajero. La cobertura hasta ahora no indica si se presentarán cargos adicionales o cambios operativos a raíz del incidente.