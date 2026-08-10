The Objective: El dueño de la joyería del "caso Zapatero" fue socio del entorno familiar de Maduro

Se confirmó que el propietario de la joyería venezolana implicada en el caso Plus Ultra, que suministró las joyas halladas en el despacho del expresidente español Pedro Zapatero, era socio de un empresario ligado al entorno familiar del presidente venezolano Nicolás Maduro. Según Hoy Aragón y The Objective, la joyería operaba entre Caracas, la Castellana de Madrid y Panamá, distribuyendo piezas de alto valor.

Diario Las Américas indica que la firma propietaria estaba constituida por socios vinculados al régimen de Maduro, mientras LaPatilla.com repite el vínculo familiar del socio con el círculo de Maduro. La información disponible no indica si se abrirá una investigación formal ni cómo responderá la justicia española o venezolana.

Quedan pendientes los pasos que tomarán las autoridades ante estos nexos.