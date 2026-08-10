The Objective: El dueño de la joyería del "caso Zapatero" fue socio del entorno familiar de Maduro
Se descubre que la joyería del caso Plus Ultra, proveedora de Zapatero, estaba vinculada al círculo familiar de Maduro, encendiendo la polémica internacional.
El resumen
Se confirmó que el propietario de la joyería venezolana implicada en el caso Plus Ultra, que suministró las joyas halladas en el despacho del expresidente español Pedro Zapatero, era socio de un empresario ligado al entorno familiar del presidente venezolano Nicolás Maduro. Según Hoy Aragón y The Objective, la joyería operaba entre Caracas, la Castellana de Madrid y Panamá, distribuyendo piezas de alto valor.
Diario Las Américas indica que la firma propietaria estaba constituida por socios vinculados al régimen de Maduro, mientras LaPatilla.com repite el vínculo familiar del socio con el círculo de Maduro. La información disponible no indica si se abrirá una investigación formal ni cómo responderá la justicia española o venezolana.
Quedan pendientes los pasos que tomarán las autoridades ante estos nexos.
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Cobertura (5)
- Así es la joyería venezolana que aparece en el caso Plus Ultra: cinco países, sociedades compartidas y joyas millonarias en el despacho de Zapatero Hoy Aragón · hace 12 h
- La extraña joyería del ‘caso Plus Ultra’: de Caracas a la Castellana, pasando por Panamá The Objective · hace 12 h
- El dueño de la joyería vinculada a las joyas de Zapatero fue socio de un empresario del círculo familiar de... gaceta.es · hace 12 h
- Joyas de Rodríguez Zapatero proceden de una firma de socios vinculada a régimen de Maduro Diario Las Américas · hace 12 h
- The Objective: El dueño de la joyería del "caso Zapatero" fue socio del entorno familiar de Maduro LaPatilla.com · hace 12 h
Respuestas rápidas
¿Qué se sabe del dueño de la joyería vinculada al caso Zapatero?
Los informes indican que el dueño era socio de un empresario del círculo familiar de Nicolás Maduro.
¿Cómo se conectan las operaciones de la joyería con Venezuela y España?
Los reportes describen actividades entre Caracas, la Castellana en Madrid y Panamá, y señalan que la empresa tenía socios vinculados al régimen de Maduro.
¿Qué acciones legales podrían derivarse de esta revelación?
La cobertura muestra que aún no se ha anunciado una investigación formal ni se conocen los pasos que tomarán la justicia española o venezolana.
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