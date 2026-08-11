Lluvia de elogios a aerolíneas por medidas tras el terremoto: estos fueron los topes en los tiquetes
Aerolíneas implementan medidas especiales y topes en tiquetes tras el sismo en Colombia.
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El resumen
Las aerolíneas han activado medidas de protección y políticas de flexibilidad para los pasajeros con tiquetes confirmados, destacándose topes en los precios de los tiquetes que han generado elogios. Según los informes, JetSMART suspendió operaciones en Pereira y Avianca implementó protecciones para los afectados, mientras que el aeropuerto de Cali se reactivó aunque persisten retrasos y afectaciones.
La situación tras el movimiento telúrico también ha dejado al descubierto registros inéditos de las torres de control de las centrales aéreas afectadas en el país, analizadas por medios como NTN24 y El Tiempo, los cuales examinan los protocolos operativos cuando un avión aterriza durante un sismo. Los pasajeros afectados por las suspensiones temporales y las alteraciones en las operaciones aéreas continúan a la espera de la normalización total de los itinerarios, mientras las coberturas periodísticas siguen de cerca la evolución del transporte aéreo en las terminales del país.
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Cobertura (9)
- Avianca, Latam y Wingo activan medidas para vuelos de zonas afectadas tras el terremoto El Nuevo Siglo · hace 10 h
- Tiquetes bajo control tras el terremoto: Latam fija precios máximos y Avianca y Wingo anuncian medidas Portafolio.co · hace 10 h
- Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón opera con normalidad tras la recuperación del fluido eléctrico Aeronáutica Civil · hace 10 h
- JetSMART suspende operaciones en Pereira e implementa políticas de flexibilidad debido al sismo en Colombia - Informe Aéreo Noticias · hace 10 h
- ¿Qué pasa si un avión aterriza durante un terremoto como el de hoy en Colombia? El Tiempo · hace 10 h
- Avianca activó medidas de protección para los pasajeros con tiquetes confirmados el 10 de agosto LaRepublica.co · hace 10 h
- Inéditos audios de las torres de control de las centrales aéreas afectadas por el terremoto en Colombia NTN24 · hace 10 h
- Se reactiva el aeropuerto en la ciudad de Cali, Colombia tras terremoto pero persisten retrasos y afectaciones Univision · hace 10 h
- Lluvia de elogios a aerolíneas por medidas tras el terremoto: estos fueron los topes en los tiquetes Revista Semana · hace 10 h
Respuestas rápidas
¿Qué aerolíneas han implementado medidas por el terremoto?
JetSMART y Avianca figuran entre las aerolíneas que han activado políticas de flexibilidad, suspensión de operaciones y medidas de protección para los pasajeros.
¿Qué situación presenta el aeropuerto de Cali?
El aeropuerto de Cali se reactivó tras el terremoto, aunque en las operaciones persisten retrasos y diversas afectaciones.
¿Qué medidas se aplicaron en los tiquetes aéreos?
La cobertura destaca la implementación de topes en los tiquetes y medidas de protección para los pasajeros con tiquetes confirmados el 10 de agosto.
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