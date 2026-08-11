Lluvia de elogios a aerolíneas por medidas tras el terremoto: estos fueron los topes en los tiquetes

Las aerolíneas han activado medidas de protección y políticas de flexibilidad para los pasajeros con tiquetes confirmados, destacándose topes en los precios de los tiquetes que han generado elogios. Según los informes, JetSMART suspendió operaciones en Pereira y Avianca implementó protecciones para los afectados, mientras que el aeropuerto de Cali se reactivó aunque persisten retrasos y afectaciones.

La situación tras el movimiento telúrico también ha dejado al descubierto registros inéditos de las torres de control de las centrales aéreas afectadas en el país, analizadas por medios como NTN24 y El Tiempo, los cuales examinan los protocolos operativos cuando un avión aterriza durante un sismo. Los pasajeros afectados por las suspensiones temporales y las alteraciones en las operaciones aéreas continúan a la espera de la normalización total de los itinerarios, mientras las coberturas periodísticas siguen de cerca la evolución del transporte aéreo en las terminales del país.