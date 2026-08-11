¿México podría dejar Concacaf para jugar en Conmebol?

La cobertura surge a partir de señalamientos donde se menciona una supuesta ayuda y promesa por parte de Gianni Infantino para facilitar la incorporación a Conmebol y permitir el regreso de clubes a la Copa Libertadores. Los reportes publicados por medios como Radio Fórmula, AS México, Excélsior, SDPnoticias y El Futbolero México detallan el análisis de lo que se necesita para que una selección nacional cambie de confederación ante la FIFA.

Asimismo, se examinan los posibles beneficios económicos vinculados a negocios y transmisiones para empresas como Televisa, además de comparar el nivel competitivo frente a equipos de Brasil y Argentina. Las interrogantes sobre los requisitos reglamentarios de la FIFA marcan la pauta sobre lo que se necesita evaluar ante un cambio de esta magnitud.

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