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Miles de clientes de Luma Energy se quedan sin luz esta noche en medio de relevos de carga

Miles de clientes enfrentan cortes de luz este martes debido a relevos de carga e insuficiencia en la generación eléctrica.

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Cobertura (9)

El resumen

Más de 23,000 abonados de LUMA Energy se quedaron sin servicio eléctrico este martes en medio de relevos de carga implementados por una insuficiente generación. La situación ocurre mientras la unidad 4 de Palo Seco salió de operación y se reporta una avería en AES que provocó la salida de una unidad en plena demanda eléctrica.

Los reportes señalan que Genera PR mantiene una reserva moderada mientras la unidad Palo Seco 3 inició su proceso de arranque. Por su parte, LUMA informó sobre la necesidad de aplicar relevos de carga para estabilizar el sistema ante la falta de capacidad generatriz disponible.

La cobertura no especifica el tiempo exacto que tomará la restauración total del servicio ni el impacto final que tendrán las fallas en las distintas regiones afectadas.

Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 2 h.

Respuestas rápidas

¿Cuántos clientes se quedaron sin luz?

Más de 23,000 clientes de LUMA se quedaron sin servicio este martes.

¿Qué causó la falta de generación?

Se reportó la salida de operación de la unidad 4 de Palo Seco y una avería en AES que provocó la salida de otra unidad.

¿Qué medidas se están tomando?

LUMA implementó relevos de carga mientras Genera PR reporta una reserva moderada y la unidad Palo Seco 3 inició su proceso de arranque.

Velocidad

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Temas

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