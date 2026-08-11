Miles de clientes de Luma Energy se quedan sin luz esta noche en medio de relevos de carga
Miles de clientes enfrentan cortes de luz este martes debido a relevos de carga e insuficiencia en la generación eléctrica.
Cobertura (9)
- Unidad 2 de AES saldrá de servicio por rotura en caldera NotiCel · hace 3 h
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- Alertan sobre posibles relevos de carga que podrían a dejar a abonados sin luz Primera Hora · hace 3 h
- Avería en AES provoca salida de unidad en medio de la demanda eléctrica Periódico La Perla · hace 3 h
- Genera PR reporta reserva moderada mientras Palo Seco 3 inicia proceso de arranque wipr.pr · hace 6 h
- Más de 23,000 clientes de LUMA se quedan sin luz este martes El Vocero de Puerto Rico · hace 6 h
- Sale de operación la unidad 4 de Palo Seco Primera Hora · hace 6 h
- LUMA informa sobre relevos de carga por insuficiente generación Telemundo Puerto Rico · hace 6 h
- Miles de clientes de Luma Energy se quedan sin luz esta noche en medio de relevos de carga El Nuevo Día · hace 6 h
El resumen
Más de 23,000 abonados de LUMA Energy se quedaron sin servicio eléctrico este martes en medio de relevos de carga implementados por una insuficiente generación. La situación ocurre mientras la unidad 4 de Palo Seco salió de operación y se reporta una avería en AES que provocó la salida de una unidad en plena demanda eléctrica.
Los reportes señalan que Genera PR mantiene una reserva moderada mientras la unidad Palo Seco 3 inició su proceso de arranque. Por su parte, LUMA informó sobre la necesidad de aplicar relevos de carga para estabilizar el sistema ante la falta de capacidad generatriz disponible.
La cobertura no especifica el tiempo exacto que tomará la restauración total del servicio ni el impacto final que tendrán las fallas en las distintas regiones afectadas.
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Respuestas rápidas
¿Cuántos clientes se quedaron sin luz?
Más de 23,000 clientes de LUMA se quedaron sin servicio este martes.
¿Qué causó la falta de generación?
Se reportó la salida de operación de la unidad 4 de Palo Seco y una avería en AES que provocó la salida de otra unidad.
¿Qué medidas se están tomando?
LUMA implementó relevos de carga mientras Genera PR reporta una reserva moderada y la unidad Palo Seco 3 inició su proceso de arranque.
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