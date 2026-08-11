Miles de clientes de Luma Energy se quedan sin luz esta noche en medio de relevos de carga

Más de 23,000 abonados de LUMA Energy se quedaron sin servicio eléctrico este martes en medio de relevos de carga implementados por una insuficiente generación. La situación ocurre mientras la unidad 4 de Palo Seco salió de operación y se reporta una avería en AES que provocó la salida de una unidad en plena demanda eléctrica.

Los reportes señalan que Genera PR mantiene una reserva moderada mientras la unidad Palo Seco 3 inició su proceso de arranque. Por su parte, LUMA informó sobre la necesidad de aplicar relevos de carga para estabilizar el sistema ante la falta de capacidad generatriz disponible.

La cobertura no especifica el tiempo exacto que tomará la restauración total del servicio ni el impacto final que tendrán las fallas en las distintas regiones afectadas.