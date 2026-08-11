Resolución 74/2026 cambia el manejo de efectivo para negocios en Cuba

En la fecha reciente del 11 de agosto de 2026, la actualidad informativa se centra en la implementación de la Resolución 74/2026, medida que introduce cambios en el manejo de efectivo para los negocios en Cuba, según informan medios como Directorio Cubano y 5septiembre.cu. Paralelamente, se han registrado acciones de control que derivaron en nuevas multas y cierres de establecimientos, tal como reportan medios locales como radiosanctispiritus.cu.

Específicamente en Centro Habana, el régimen procedió al cierre de varios negocios debido a su negativa a aceptar pagos mediante transferencias electrónicas, según detalla la cobertura de cibercuba.com. Actualmente, la situación refleja un escenario de fiscalización estricta sobre los actores económicos en el país, mientras medios como Escambray abordan la problemática de las transferencias en sucesivos análisis, a la espera de conocerse la total aplicación y vigencia de las flexibilizaciones normativas anunciadas.