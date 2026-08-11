Resolución 74/2026 cambia el manejo de efectivo para negocios en Cuba
La entrada en vigor de la Resolución 74/2026 modifica el manejo de efectivo y las transferencias en los negocios de Cuba.
El resumen
En la fecha reciente del 11 de agosto de 2026, la actualidad informativa se centra en la implementación de la Resolución 74/2026, medida que introduce cambios en el manejo de efectivo para los negocios en Cuba, según informan medios como Directorio Cubano y 5septiembre.cu. Paralelamente, se han registrado acciones de control que derivaron en nuevas multas y cierres de establecimientos, tal como reportan medios locales como radiosanctispiritus.cu.
Específicamente en Centro Habana, el régimen procedió al cierre de varios negocios debido a su negativa a aceptar pagos mediante transferencias electrónicas, según detalla la cobertura de cibercuba.com. Actualmente, la situación refleja un escenario de fiscalización estricta sobre los actores económicos en el país, mientras medios como Escambray abordan la problemática de las transferencias en sucesivos análisis, a la espera de conocerse la total aplicación y vigencia de las flexibilizaciones normativas anunciadas.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 4 h.
Cobertura (6)
- Arrecian en Granma acciones por impedir cobros en línea La Demajagua · hace 9 h
- Transferencias: La hidra de siete cabezas (II Parte) Escambray · hace 9 h
- Nuevas multas y cierres de establecimientos tras acciones de control en Sancti Spíritus radiosanctispiritus.cu · hace 9 h
- Flexibilización y vigencia a conocer por actores económicos en Cuba 5septiembre.cu · hace 9 h
- Régimen cierra varios negocios en Centro Habana por negarse a aceptar transferencias cibercuba.com · hace 9 h
- Resolución 74/2026 cambia el manejo de efectivo para negocios en Cuba Directorio Cubano · hace 9 h
Respuestas rápidas
¿Qué norma modifica el manejo de efectivo en Cuba?
La Resolución 74/2026 es la normativa que cambia el manejo de efectivo para los negocios en el país.
¿Qué medidas se han aplicado en Centro Habana?
El régimen cerró varios negocios en esa localidad por negarse a aceptar transferencias electrónicas.
¿Qué consecuencias han dejado las acciones de control en Sancti Spíritus?
Las acciones de control han resultado en nuevas multas y cierres de establecimientos en dicha zona.
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