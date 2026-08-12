Hombre es arrastrado por las corrientes en Ocean Park

Las operaciones de búsqueda se activaron luego de que un hombre fuera arrastrado por corrientes marinas en una playa de San Juan, específicamente en Ocean Park. Medios como El Vocero de Puerto Rico, telemundopr.com, wapa.tv, elnuevodia.com y Primera Hora reportan el incidente relacionado con fuertes corrientes en la zona costera.

La cobertura destaca de manera uniforme la movilización para dar con el paradero de la persona afectada en la playa mencionada, sin registrar mayores discrepancias entre los distintos medios que siguen el caso de búsqueda. Los detalles sobre la identidad del hombre y su condición actual no se especifican en la información disponible, por lo que el estado de las labores de rescate sigue abierto.