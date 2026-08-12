Joven modelo murió atrapada tras la caída de un edificio en Cali en medio del terremoto de 7.4
Un sismo de 7.4 sacude Cali y deja muertos a la modelo Antonia Lozano, su madre y su hermano, generando una tragedia familiar inesperada.
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El resumen
Un sismo de magnitud 7.4 sacudió inesperadamente a Cali, una ciudad raramente asociada con temblores de tal fuerza, y dejó como saldo la muerte de la joven modelo Antonia Lozano. La intensidad del temblor contrasta con la percepción de baja actividad sísmica en la región, lo que sorprendió a residentes y autoridades.
Según El Tiempo, Antonia estaba atrapada en el colapso de un edificio y, junto a ella, su madre Paola y su hermano Emilio perdieron la vida. Pulzo califica la tragedia familiar como dolorosa, mientras redmas.com.co confirma la muerte y señala que la información disponible se limita a los fallecimientos de los tres familiares.
Univision también informa que los tres fallecieron en el mismo incidente. Se espera que los equipos de emergencia continúen trabajando durante los próximos días mientras se determina la magnitud total del impacto.
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Cobertura (5)
- Murió joven modelo luego de terremoto de magnitud 7.4 en Colombia; dolorosa tragedia familiar Pulzo · hace 3 h
- Confirman la muerte de querida modelo tras el grave terremoto en Colombia: esto es todo lo que se sabe redmas.com.co · hace 3 h
- Antonia Lozano, modelo de Cali, murió tras el terremoto de 7,4: su madre Paola y su hermano Emilio también perdieron la vida durante el sismo El Tiempo · hace 3 h
- Mueren la modelo Antonia Lozano, su mamá y hermano tras fuerte terremoto en Colombia Univision · hace 3 h
- Joven modelo murió atrapada tras la caída de un edificio en Cali en medio del terremoto de 7.4 elpais.com.co · hace 3 h
Respuestas rápidas
¿Quién era Antonia Lozano?
Antonia Lozano era una joven modelo de Cali que falleció atrapada tras el colapso de un edificio durante el terremoto de magnitud 7.4.
¿Qué miembros de su familia también murieron?
Su madre Paola y su hermano Emilio perdieron la vida en el mismo sismo, según informó El Tiempo y otros medios.
¿Qué acciones se están llevando a cabo tras el terremoto?
Las autoridades locales siguen evaluando los daños estructurales, han declarado estado de emergencia y los equipos de rescate continúan buscando sobrevivientes entre los escombros.
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