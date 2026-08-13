Japón rechazó la primera visita de Putin a las disputadas Islas Kuriles: “Absolutamente inaceptable”
Japón rechaza enérgicamente la primera visita de Putin a las disputadas Islas Kuriles, encendiendo la tensión diplomática
El resumen
La decisión incluyó la convocatoria del embajador ruso en Tokio, según informó EL PAÍS, y la calificación de la visita por parte del político Takaichi, citada por ABC. La decisión llega tras la llegada de Putin a las islas del Pacífico reclamadas por Japón, lo que provocó declaraciones de Takaichi y la protesta oficial de Tokio.
La visita, señalada por dw.com y AP News como la primera del presidente ruso a territorio en disputa, marcó un paso histórico y generó la respuesta diplomática inmediata. La cobertura, presente en medios como ABC, EL PAÍS, dw.com, AP News e Infobae, coincide en la condena japonesa pero ofrece escasa información sobre la postura rusa o posibles sanciones.
Ningún informe ha detallado si Moscú ajustará su política en la zona ni ha publicado declaraciones oficiales del Kremlin.
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Cobertura (7)
- Takaichi tacha de "absolutamente inaceptable" la visita de Putin a unas islas disputadas ABC · hace 4 h
- Putin visita las disputadas islas Kuriles por primera vez, Japón emite protesta RFI · hace 4 h
- Takaichi califica la visita de Putin a unas islas disputadas de "absolutamente inaceptable" ABC · hace 4 h
- Japón convoca al embajador ruso en protesta por la primera visita de Putin a las islas Kuriles EL PAÍS · hace 4 h
- Putin visita las disputadas islas Kuriles por primera vez dw.com · hace 4 h
- Putin visita por primera vez las islas del Pacífico reclamadas por Japón, que protesta AP News · hace 4 h
- Japón rechazó la primera visita de Putin a las disputadas Islas Kuriles: “Absolutamente inaceptable” Infobae · hace 4 h
Respuestas rápidas
¿Qué hizo Putin el 13 de agosto de 2026?
Visitó por primera vez las Islas Kuriles, territorio en disputa con Japón, según lo reportado por dw.com y AP News.
¿Cómo reaccionó oficialmente Japón ante la visita?
Calificó la acción como "absolutamente inaceptable", convocó al embajador ruso y emitió una protesta oficial, según ABC, EL PAÍS y la declaración de Takaichi.
¿Qué información sigue sin aclararse en la cobertura?
No se han publicado declaraciones del Kremlin ni detalles sobre posibles sanciones o los próximos pasos diplomáticos entre ambos países.
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