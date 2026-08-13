Japón rechazó la primera visita de Putin a las disputadas Islas Kuriles: “Absolutamente inaceptable”

La decisión incluyó la convocatoria del embajador ruso en Tokio, según informó EL PAÍS, y la calificación de la visita por parte del político Takaichi, citada por ABC. La decisión llega tras la llegada de Putin a las islas del Pacífico reclamadas por Japón, lo que provocó declaraciones de Takaichi y la protesta oficial de Tokio.

La visita, señalada por dw.com y AP News como la primera del presidente ruso a territorio en disputa, marcó un paso histórico y generó la respuesta diplomática inmediata. La cobertura, presente en medios como ABC, EL PAÍS, dw.com, AP News e Infobae, coincide en la condena japonesa pero ofrece escasa información sobre la postura rusa o posibles sanciones.

Ningún informe ha detallado si Moscú ajustará su política en la zona ni ha publicado declaraciones oficiales del Kremlin.