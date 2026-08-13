Un bote de crema solar de uso correcto debería durar únicamente cinco días, de acuerdo con las advertencias difundidas por especialistas en dermatología. La información sobre fotoprotección señala que las cremas con factor de protección cincuenta no constituyen la defensa más relevante frente a la radiación solar.

El dermatólogo Jorge Soto sostiene que los elementos prioritarios para evitar el cáncer de piel y la tanorexia son el uso de ropa adecuada, sombreros y la búsqueda constante de sombra, relegando las cremas y las cápsulas a un segundo plano. Diversos medios y portales especializados, entre ellos El Tiempo, heraldo.es, infosalus.com, Radio Popular de Bilbao y ABC, recogen estas declaraciones y las advertencias sobre el daño estético irreversible vinculado a la tanorexia.

La cobertura actual no especifica otros métodos alternativos ni detalla plazos adicionales para la aplicación de estas medidas preventivas por parte de la población.