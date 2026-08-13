Jorge Soto, dermatólogo: «La mejor protección frente al sol no son las cremas solares de 50, sino la ropa, los sombreros y la búsqueda de sombra»
La protección solar óptima depende de la ropa y la sombra, según las advertencias de los dermatólogos.
Respuestas rápidas
¿Qué recomienda el dermatólogo Jorge Soto como protección principal frente al sol?
Señala que la mejor protección proviene de la ropa, los sombreros y la búsqueda de sombra, por encima de las cremas solares de factor cincuenta o las cápsulas.
¿Cuánto tiempo debería durar un bote de crema solar según la advertencia?
De acuerdo con el aviso del especialista, un envase de crema debería durar únicamente cinco días.
¿Qué riesgos asociados a la exposición solar se mencionan en la cobertura?
Los dermatólogos advierten sobre el riesgo de desarrollar cáncer de piel y de sufrir daños estéticos irreversibles provocados por la tanorexia.
El resumen
Un bote de crema solar de uso correcto debería durar únicamente cinco días, de acuerdo con las advertencias difundidas por especialistas en dermatología. La información sobre fotoprotección señala que las cremas con factor de protección cincuenta no constituyen la defensa más relevante frente a la radiación solar.
El dermatólogo Jorge Soto sostiene que los elementos prioritarios para evitar el cáncer de piel y la tanorexia son el uso de ropa adecuada, sombreros y la búsqueda constante de sombra, relegando las cremas y las cápsulas a un segundo plano. Diversos medios y portales especializados, entre ellos El Tiempo, heraldo.es, infosalus.com, Radio Popular de Bilbao y ABC, recogen estas declaraciones y las advertencias sobre el daño estético irreversible vinculado a la tanorexia.
La cobertura actual no especifica otros métodos alternativos ni detalla plazos adicionales para la aplicación de estas medidas preventivas por parte de la población.
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Cobertura (5)
- ¿Cómo protegerse del sol correctamente? El consejo de un dermatólogo para prevenir el cáncer de piel y la tanorexia El Tiempo · hace 1 h
- Jorge Soto, dermatólogo: "La protección más importante ni son las cremas ni las cápsulas" heraldo.es · hace 1 h
- La tanorexia aumenta el riesgo de cáncer de piel y daño estético "irreversible", según dermatólogos infosalus.com · hace 1 h
- «Un bote de crema debería durarte solo 5 días»: la advertencia de un dermatólogo Radio Popular de Bilbao · hace 1 h
- Jorge Soto, dermatólogo: «La mejor protección frente al sol no son las cremas solares de 50, sino la ropa, los sombreros y la búsqueda de sombra» ABC · hace 1 h
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