Power Expectations fue disuelta en Florida mientras negociaba el contrato de generación de emergencia con la AEE, según detalla el Centro de Periodismo Investigativo, El Nuevo Día, Telemundo Puerto Rico, Metro Puerto Rico, wipr.pr, NotiCel, notiuno.com y El Vocero de Puerto Rico. La gobernadora pidió que se cancele el contrato de energía temporera, mientras que el Gobierno refirió al Departamento de Justicia y a las autoridades federales las alegaciones sobre un uso no autorizado de firma en el contrato para añadir 400 megavatios en Aguirre, además de mencionar a Enchanted Rock y al criptoempresario convicto por fraude Jhoby Weaks, firmante de un contrato por cinco mil millones de dólares.

La Junta de Supervisión Fiscal evalúa revocar el contrato de energía, en contraste con la postura de 3PPO, que asegura que ya está aprobado y firmado. La cobertura no especifica las fechas exactas de la disolución corporativa en Florida ni las respuestas formales de las partes mencionadas ante las autoridades federales.