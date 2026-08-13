Power Expectations fue disuelta en Florida mientras negociaba el contrato de generación de emergencia con la AEE
La disolución en Florida de Power Expectations coincide con la exigencia de cancelación de un contrato energético.
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El resumen
Power Expectations fue disuelta en Florida mientras negociaba el contrato de generación de emergencia con la AEE, según detalla el Centro de Periodismo Investigativo, El Nuevo Día, Telemundo Puerto Rico, Metro Puerto Rico, wipr.pr, NotiCel, notiuno.com y El Vocero de Puerto Rico. La gobernadora pidió que se cancele el contrato de energía temporera, mientras que el Gobierno refirió al Departamento de Justicia y a las autoridades federales las alegaciones sobre un uso no autorizado de firma en el contrato para añadir 400 megavatios en Aguirre, además de mencionar a Enchanted Rock y al criptoempresario convicto por fraude Jhoby Weaks, firmante de un contrato por cinco mil millones de dólares.
La Junta de Supervisión Fiscal evalúa revocar el contrato de energía, en contraste con la postura de 3PPO, que asegura que ya está aprobado y firmado. La cobertura no especifica las fechas exactas de la disolución corporativa en Florida ni las respuestas formales de las partes mencionadas ante las autoridades federales.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 48 min.
Cobertura (9)
- Refieren a Justicia y autoridades federales alegaciones sobre contrato de Power Expectations Telemundo Puerto Rico · hace 3 h
- “Que se cancele”: gobernadora sobre el contrato de energía temporera El Nuevo Día · hace 3 h
- Gobierno refiere a Justicia y a federales alegado uso no autorizado de firma en contrato para añadir 400 MW en Aguirre Metro Puerto Rico · hace 6 h
- Autoridad para las Alianzas Público-Privadas y el zar de Energía refieren al Departamento de Justicia y a las autoridades federales alegaciones relacionadas con contrato de Power Expectations wipr.pr · hace 6 h
- Refieren a Justicia contrato de Enchanted Rock NotiCel · hace 6 h
- VIDEO | Junta de Supervisión Fiscal evalúa revocar contrato de energía; 3PPO asegura que ya está aprobado y firmado notiuno.com · hace 6 h
- ‘Jhoby Weaks’: el criptoempresario convicto por fraude que firmó contrato por $5 mil millones con el Gobierno Centro de Periodismo Investigativo · hace 6 h
- Refieren a Justicia alegaciones sobre contrato de generación temporera de Power Expectations El Vocero de Puerto Rico · hace 6 h
- Power Expectations fue disuelta en Florida mientras negociaba el contrato de generación de emergencia con la AEE elnuevodia.com · hace 6 h
Respuestas rápidas
¿Qué ocurrió con Power Expectations?
La empresa fue disuelta en Florida mientras negociaba el contrato de generación de emergencia con la AEE.
¿Qué acciones tomó el Gobierno sobre los contratos?
Se refirieron al Departamento de Justicia y a las autoridades federales las alegaciones sobre el uso no autorizado de una firma en el contrato para añadir 400 megavatios en Aguirre, además de referir el contrato de Enchanted Rock.
¿Cuál es la postura de la Junta de Supervisión Fiscal?
La Junta de Supervisión Fiscal evalúa revocar el contrato de energía, mientras que 3PPO asegura que ya está aprobado y firmado.
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