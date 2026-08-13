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Power Expectations fue disuelta en Florida mientras negociaba el contrato de generación de emergencia con la AEE

La disolución en Florida de Power Expectations coincide con la exigencia de cancelación de un contrato energético.

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El resumen

Power Expectations fue disuelta en Florida mientras negociaba el contrato de generación de emergencia con la AEE, según detalla el Centro de Periodismo Investigativo, El Nuevo Día, Telemundo Puerto Rico, Metro Puerto Rico, wipr.pr, NotiCel, notiuno.com y El Vocero de Puerto Rico. La gobernadora pidió que se cancele el contrato de energía temporera, mientras que el Gobierno refirió al Departamento de Justicia y a las autoridades federales las alegaciones sobre un uso no autorizado de firma en el contrato para añadir 400 megavatios en Aguirre, además de mencionar a Enchanted Rock y al criptoempresario convicto por fraude Jhoby Weaks, firmante de un contrato por cinco mil millones de dólares.

La Junta de Supervisión Fiscal evalúa revocar el contrato de energía, en contraste con la postura de 3PPO, que asegura que ya está aprobado y firmado. La cobertura no especifica las fechas exactas de la disolución corporativa en Florida ni las respuestas formales de las partes mencionadas ante las autoridades federales.

Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 48 min.

Cobertura (9)

Respuestas rápidas

¿Qué ocurrió con Power Expectations?

La empresa fue disuelta en Florida mientras negociaba el contrato de generación de emergencia con la AEE.

¿Qué acciones tomó el Gobierno sobre los contratos?

Se refirieron al Departamento de Justicia y a las autoridades federales las alegaciones sobre el uso no autorizado de una firma en el contrato para añadir 400 megavatios en Aguirre, además de referir el contrato de Enchanted Rock.

¿Cuál es la postura de la Junta de Supervisión Fiscal?

La Junta de Supervisión Fiscal evalúa revocar el contrato de energía, mientras que 3PPO asegura que ya está aprobado y firmado.

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Power Expectations AEE Puerto Rico Justicia Junta de Supervisión Fiscal

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