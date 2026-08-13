RD confirma expulsión de diplomáticos cubanos y dice actúa con discreción para preservar vínculos

Los cubanos que viven en el país y observadores internacionales pueden sentir una creciente tensión y preocupación por la estabilidad de los lazos bilaterales, mientras se preguntan cómo afectará la medida a los servicios consulares y a la movilidad de ciudadanos. Esta acción también genera incertidumbre entre empresarios y organizaciones culturales que dependían de la cooperación diplomática para proyectos conjuntos.

En sus declaraciones, el gobierno manifestó actuar con discreción para preservar los vínculos bilaterales, a pesar de la acción. Miguel Mejía, analista citado por El Nacional, añadió que parece que el embajador de Cuba no está incluido en el listado, lo que sugiere una diferenciación dentro del cuerpo diplomático.

Listín Diario y Hoy Digital informaron que la República Dominicana solicitó el retiro de los nueve diplomáticos y reiteró su intención de actuar con discreción. La medida ha desencadenado debate en círculos diplomáticos, y permanece abierta la pregunta de cómo evolucionará la relación bilateral en los próximos meses.