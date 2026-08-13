RD confirma expulsión de diplomáticos cubanos y dice actúa con discreción para preservar vínculos
La expulsión de nueve diplomáticos cubanos sacude las relaciones bilaterales y plantea dudas sobre el futuro del vínculo entre República Dominicana y Cuba.
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El resumen
Los cubanos que viven en el país y observadores internacionales pueden sentir una creciente tensión y preocupación por la estabilidad de los lazos bilaterales, mientras se preguntan cómo afectará la medida a los servicios consulares y a la movilidad de ciudadanos. Esta acción también genera incertidumbre entre empresarios y organizaciones culturales que dependían de la cooperación diplomática para proyectos conjuntos.
En sus declaraciones, el gobierno manifestó actuar con discreción para preservar los vínculos bilaterales, a pesar de la acción. Miguel Mejía, analista citado por El Nacional, añadió que parece que el embajador de Cuba no está incluido en el listado, lo que sugiere una diferenciación dentro del cuerpo diplomático.
Listín Diario y Hoy Digital informaron que la República Dominicana solicitó el retiro de los nueve diplomáticos y reiteró su intención de actuar con discreción. La medida ha desencadenado debate en círculos diplomáticos, y permanece abierta la pregunta de cómo evolucionará la relación bilateral en los próximos meses.
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Cobertura (5)
- “Todo parece indicar que no está incluido el embajador de Cuba”: Miguel Mejía sobre expulsión de diplomáticos El Nacional — La voz de todos · hace 18 h
- RD confirma expulsión de diplomáticos cubanos y dice actúa con discreción para preservar vínculos Listín Diario · hace 18 h
- Gobierno dominicano confirma expulsión de nueve diplomáticos cubanos del país elnacional.com.do · hace 18 h
- República Dominicana solicita retiro de nueve diplomáticos cubanos Hoy Digital · hace 18 h
- RD confirma expulsión de diplomáticos cubanos y dice actúa con discreción para preservar vínculos listindiario.com · hace 18 h
Respuestas rápidas
¿Cuántos diplomáticos cubanos fueron expulsados de la República Dominicana?
Nueve diplomáticos cubanos fueron expulsados.
¿Qué declaró el gobierno dominicano respecto a la expulsión?
Confirmó la expulsión y dijo que actúa con discreción para preservar los vínculos bilaterales.
¿Se menciona al embajador de Cuba en la cobertura?
Miguel Mejía señaló que parece que el embajador de Cuba no está incluido en la expulsión.
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