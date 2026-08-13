Una encuesta sitúa en 55.5 % la aprobación Gobierno Abinader

La administración de Luis Abinader en la República Dominicana enfrenta un nuevo escenario político tras registrarse una aprobación del 55.5 % al concluir su sexto año de gobierno, según los datos difundidos por AtlasIntel. Esta cifra sitúa al mandatario en el octavo puesto en el ranking de popularidad presidencial en Latinoamérica.

Sin embargo, la medición también refleja una caída del 20 % en su imagen durante el último cuatrimestre, situándolo en el octavo lugar entre los gobernantes mejor valorados de la región. Los detalles de esta medición han sido divulgados por medios como la Presidencia de la República Dominicana, teleuniversotv.com, El Nuevo Diario, El Nacional y AlMomento.net, sin que por el momento se especifiquen las reacciones oficiales ante estas variaciones en la popularidad.