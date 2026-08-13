Una encuesta sitúa en 55.5 % la aprobación Gobierno Abinader
La gestión del presidente Luis Abinader registra un respaldo del 55.5 % al cerrar su sexto año en el poder.
El resumen
La administración de Luis Abinader en la República Dominicana enfrenta un nuevo escenario político tras registrarse una aprobación del 55.5 % al concluir su sexto año de gobierno, según los datos difundidos por AtlasIntel. Esta cifra sitúa al mandatario en el octavo puesto en el ranking de popularidad presidencial en Latinoamérica.
Sin embargo, la medición también refleja una caída del 20 % en su imagen durante el último cuatrimestre, situándolo en el octavo lugar entre los gobernantes mejor valorados de la región. Los detalles de esta medición han sido divulgados por medios como la Presidencia de la República Dominicana, teleuniversotv.com, El Nuevo Diario, El Nacional y AlMomento.net, sin que por el momento se especifiquen las reacciones oficiales ante estas variaciones en la popularidad.
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Cobertura (5)
- Gobierno de Luis Abinader cierra su sexto año con 55.5 % de aprobación actual, según AtlasIntel Presidencia de la República Dominicana · hace 19 min
- Abinader alcanza el octavo puesto en el ranking de popularidad presidencial en Latinoamérica teleuniversotv.com · hace 19 min
- Gobierno de Abinader cierra sexto año con 55.5 % de aprobación, según AtlasIntel El Nuevo Diario (República Dominicana) · hace 19 min
- Abinader cae al octavo lugar entre los presidentes mejor valorados de la región y su imagen baja 20 % en el último cuatrimestre El Nacional — La voz de todos · hace 19 min
- Una encuesta sitúa en 55.5 % la aprobación Gobierno Abinader AlMomento.net · hace 19 min
Respuestas rápidas
¿Cuál es el nivel de aprobación actual del gobierno de Luis Abinader?
La aprobación actual se sitúa en el 55.5 % al cierre de su sexto año, de acuerdo con los datos de AtlasIntel.
¿Qué posición ocupa Abinader a nivel regional según los datos?
Alcanza el octavo puesto en el ranking de popularidad presidencial en Latinoamérica y el octavo lugar entre los presidentes mejor valorados.
¿Qué variación ha presentado su imagen recientemente?
La cobertura señala que su imagen bajó un 20 % en el último cuatrimestre.
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