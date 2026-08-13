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Una encuesta sitúa en 55.5 % la aprobación Gobierno Abinader

La gestión del presidente Luis Abinader registra un respaldo del 55.5 % al cerrar su sexto año en el poder.

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El resumen

La administración de Luis Abinader en la República Dominicana enfrenta un nuevo escenario político tras registrarse una aprobación del 55.5 % al concluir su sexto año de gobierno, según los datos difundidos por AtlasIntel. Esta cifra sitúa al mandatario en el octavo puesto en el ranking de popularidad presidencial en Latinoamérica.

Sin embargo, la medición también refleja una caída del 20 % en su imagen durante el último cuatrimestre, situándolo en el octavo lugar entre los gobernantes mejor valorados de la región. Los detalles de esta medición han sido divulgados por medios como la Presidencia de la República Dominicana, teleuniversotv.com, El Nuevo Diario, El Nacional y AlMomento.net, sin que por el momento se especifiquen las reacciones oficiales ante estas variaciones en la popularidad.

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Cobertura (5)

Respuestas rápidas

¿Cuál es el nivel de aprobación actual del gobierno de Luis Abinader?

La aprobación actual se sitúa en el 55.5 % al cierre de su sexto año, de acuerdo con los datos de AtlasIntel.

¿Qué posición ocupa Abinader a nivel regional según los datos?

Alcanza el octavo puesto en el ranking de popularidad presidencial en Latinoamérica y el octavo lugar entre los presidentes mejor valorados.

¿Qué variación ha presentado su imagen recientemente?

La cobertura señala que su imagen bajó un 20 % en el último cuatrimestre.

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Luis Abinader República Dominicana AtlasIntel Gobierno Encuesta

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