Supercopa de España: confirmada la nueva sede y los 4 clubes participantes

La cobertura informativa de este 13 de agosto de 2026 confirma el cambio de destino para el torneo del fútbol español, que se muda a Estambul para la edición de 2027. La noticia sitúa a la ciudad turca como la nueva sede del evento por primera vez en su historia, tras dejar atrás el anterior emplazamiento en Arabia Saudí.

En paralelo a la confirmación de la sede y de los cuatro clubes participantes en el torneo, la información detalla que Riyadh Season pasa a ser patrocinador oficial a pesar de la despedida de Arabia Saudí como territorio organizador. Asimismo, las publicaciones señalan que la Real Sociedad ya conoce el feudo donde se disputará la competición.

En el momento actual, las coberturas de medios como EL PAÍS, Mundo Deportivo, Yahoo, ESPN Deportes y diez.hn dejan la situación fijada en la designación oficial de Estambul y los cuatro equipos clasificados, sin que las fuentes mencionen todavía fechas exactas para la celebración de los encuentros.