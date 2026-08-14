Dólar en casas de cambio para este 14 de agosto en Colombia: precio oficial
El dólar a 3.110 pesos amenaza el bolsillo de consumidores y exportadores colombianos, mientras datos de EE. UU. y el terremoto sacuden el mercado.
Cobertura (10)
- Tras dos días de leve recuperación, el dólar volvió a ceder terreno frente al peso y abrió la jornada a la baja Portafolio.co · hace 7 h
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- Dólar hoy Colombia: dólar estable mientras el mercado mide el costo fiscal del terremoto XTB.com · hace 7 h
- El dólar sigue a la baja y ya pierde 317,51 en lo corrido de agosto y $633 en 2026, pese a compra del Banrep El Colombiano · hace 7 h
- Dólar cerró la jornada al alza tras conocerse el dato inflación de Estados Unidos de julio LaRepublica.co · hace 7 h
- Dólar en casas de cambio para este 14 de agosto en Colombia: precio oficial Revista Semana · hace 7 h
El resumen
Los consumidores y pequeños comerciantes colombianos sienten hoy la presión de un dólar que ronda los 3.110‑3.112 pesos, una cotización que reduce el poder de compra y encarece las importaciones. Los precios de productos importados podrían subir, y los viajeros verán mayor gasto al cambiar moneda, mientras que quienes reciben ingresos en dólares perciben un alivio momentáneo. La caída del dólar ha permitido que el peso colombiano se mantenga entre las monedas más fuertes, aspecto destacado por El Colombiano al citar el nivel de 3.112 pesos.
Sin embargo, la jornada mostró contrastes. Revista Semana publicó el precio oficial en casas de cambio para este 14 de agosto, mientras XTB.com señaló que el mercado medía el costo fiscal del reciente terremoto. La República informó un cierre al alza tras conocerse el dato de inflación de julio en EE.
UU. y el Banrep intervino comprando dólares, pese a que El Colombiano reportó pérdidas acumuladas de 317,51 en agosto y 633 en 2026. Con estos factores en juego, ¿cuál será la dirección del dólar en los próximos días?
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Respuestas rápidas
¿Cuál es el precio del dólar en Colombia hoy?
El dólar cotiza alrededor de 3.110‑3.112 pesos, según la información publicada por Reuters, Yahoo y Revista Semana.
¿Qué factores han influido en la reciente baja del dólar?
Los datos de ventas minoristas débiles en EE. UU. publicados en julio y la intervención del Banrep son citados por La Opinión y El Colombiano como impulsores de la caída.
¿Qué indicadores seguirán los analistas para anticipar el próximo movimiento?
Según la cobertura, la inflación de EE. UU. de julio, el costo fiscal del terremoto y posibles compras adicionales del Banrep son los principales puntos de vigilancia.
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