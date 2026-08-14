Montero maniata a Guardianes y los Tigres logran una blanqueada poco común
Keider Montero y los Tigres consiguieron una blanqueada ante los Guardianes sin recetar ningún ponche.
El resumen
Cero ponches registró la defensiva de los Tigres de Detroit durante una victoria por blanqueada sobre los Guardianes de Cleveland, marcando un hecho inédito en las Grandes Ligas desde el año 2014. La actuación monticular estuvo encabezada por Keider Montero, quien firmó una salida de calidad para alcanzar su noveno triunfo de la temporada, respaldado también por la labor de Eduardo Valencia en el encuentro reseñado por medios como MLB.com, El Nacional, El ExtraBase, Deadspin y CTPost.
Esta victoria mete de lleno en la pelea a los Tigres dentro del torneo, mientras la cobertura no especifica todavía los próximos enfrentamientos directos que afrontarán ambos equipos.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 1 h.
Cobertura (7)
- Logra Detroit blanqueada sin ponches ante Cleveland El Norte · hace 7 h
- Montero y Tigres blanquean a Guardianes sin ponchar a nadie por 1ra vez en MLB desde 2014 AP News · hace 7 h
- Keider Montero deja en blanco a Cleveland y suma su noveno triunfo del año El Nacional · hace 7 h
- Keider Montero brilló con salida de calidad y Detroit se mete en la pelea El ExtraBase · hace 7 h
- Eduardo Valencia y Keider Montero lideran la victoria de los Tigers sobre los Guardians. Deadspin · hace 7 h
- Montero y Tigres blanquean a Guardianes sin ponchar a nadie por 1ra vez en MLB desde 2014 CTPost · hace 7 h
- Montero maniata a Guardianes y los Tigres logran una blanqueada poco común MLB.com · hace 7 h
Respuestas rápidas
¿Cuántos ponches sumó el equipo ganador en la blanqueada?
La cobertura señala que lograron la blanqueada sin ponchar a nadie.
¿Qué número de victoria alcanzó Keider Montero?
Llegó a su noveno triunfo del año.
¿Contra qué equipo jugaron los Tigres?
Jugaron contra los Guardianes de Cleveland.
Velocidad
A qué velocidad se propaga la cobertura — medida cada hora por la tasa de artículos × diversidad de fuentes. Cómo funciona →
Temas
Tendencias relacionadas
MLB: Yankees sacuden las Grandes Ligas con histórico movimiento de casi 3 billones de dólares
Los New York Yankees sacuden las Grandes Ligas al recibir una inyección de capital por parte de Apollo.
Tigers vs. Giants (9 de Ago., 2026) Resultados en Vivo
El jonrón de Jackson Merrill y la actuación de King impulsan a los Padres a una victoria de 3-2 sobre los Astros.
Mad Max supera a Walter Johnson con el ponche 3,516 de su carrera
Max Scherzer supera a Walter Johnson al alcanzar su ponche 3,516 y entra al Top 10 histórico de la MLB.
Alcántara hace historia de nuevo y fija récord de innings lanzados con los Marlins
Sandy Alcántara rompe el récord histórico de entradas lanzadas con los Marlins en una victoria ante los Angels.
“Ya era hora”: Los Medias Blancas retiran el icónico Nro. 13 de Ozzie Guillén
Los Medias Blancas retiran oficialmente el icónico número 13 de Ozzie Guillén en una ceremonia previa al partido.
Tolle (14 ponches) estuvo intratable y Medias Rojas extienden su racha de victorias a 9
Una victoria contundente de 13-1 ante los Atléticos elevó la racha de los Medias Rojas a nueve triunfos consecutivos en el béisbol.