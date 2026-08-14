Montero maniata a Guardianes y los Tigres logran una blanqueada poco común

Cero ponches registró la defensiva de los Tigres de Detroit durante una victoria por blanqueada sobre los Guardianes de Cleveland, marcando un hecho inédito en las Grandes Ligas desde el año 2014. La actuación monticular estuvo encabezada por Keider Montero, quien firmó una salida de calidad para alcanzar su noveno triunfo de la temporada, respaldado también por la labor de Eduardo Valencia en el encuentro reseñado por medios como MLB.com, El Nacional, El ExtraBase, Deadspin y CTPost.

Esta victoria mete de lleno en la pelea a los Tigres dentro del torneo, mientras la cobertura no especifica todavía los próximos enfrentamientos directos que afrontarán ambos equipos.