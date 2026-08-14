¿Se apoderarán del mundo como en las películas? Descubren en México seis “hongos zombis”

Cadena Política informó que científicos mexicanos identificaron seis especies de hongos con comportamiento parasitario, denominados popularmente “hongos zombis”. Uno de los ejemplares recibió el nombre de Guillermo del Toro, en honor al cineasta. El Diario de Yucatán describió cómo estas especies alteran el comportamiento de hormigas, induciéndolas a abandonar sus colonias y morir, un proceso que los medios califican de similar al retratado en la ficción.

Eldiariony.com resaltó la influencia del director Guillermo del Toro en el nombre del hongo, mientras que El Nuevo Día y primerahora.com enfatizaron la cuestión de si estos organismos podrían expandirse como en las películas. No se halló evidencia que contradiga la descripción biológica presentada. A diferencia de primerahora.com, que planteó la pregunta de una posible expansión global, los demás reportes limitaron su enfoque a la biología del hongo.

Los hallazgos han despertado interés en la comunidad micológica, que seguirá evaluando posibles implicaciones ecológicas.