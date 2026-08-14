¿Se apoderarán del mundo como en las películas? Descubren en México seis “hongos zombis”
Científicos mexicanos descubren seis hongos “zombis” que manipulan hormigas, uno nombrado en honor a Guillermo del Toro.
El resumen
Cadena Política informó que científicos mexicanos identificaron seis especies de hongos con comportamiento parasitario, denominados popularmente “hongos zombis”. Uno de los ejemplares recibió el nombre de Guillermo del Toro, en honor al cineasta. El Diario de Yucatán describió cómo estas especies alteran el comportamiento de hormigas, induciéndolas a abandonar sus colonias y morir, un proceso que los medios califican de similar al retratado en la ficción.
Eldiariony.com resaltó la influencia del director Guillermo del Toro en el nombre del hongo, mientras que El Nuevo Día y primerahora.com enfatizaron la cuestión de si estos organismos podrían expandirse como en las películas. No se halló evidencia que contradiga la descripción biológica presentada. A diferencia de primerahora.com, que planteó la pregunta de una posible expansión global, los demás reportes limitaron su enfoque a la biología del hongo.
Los hallazgos han despertado interés en la comunidad micológica, que seguirá evaluando posibles implicaciones ecológicas.
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Cobertura (6)
- Guillermo del Toro inspira el nombre de un hongo descubierto en México Quinta Fuerza · hace 5 h
- Descubren en México seis especies de "hongos zombis" y nombran uno en honor a Guillermo del Toro Cadena Politica · hace 5 h
- Guillermo del Toro inspira el nombre de un “hongo zombi” descubierto en México eldiariony.com · hace 5 h
- Descubren en México seis “hongos zombis”: manipulan a las hormigas hasta matarlas Diario de Yucatán · hace 5 h
- Descubren en México seis “hongos zombis”, uno bautizado en honor a Guillermo del Toro El Nuevo Día · hace 5 h
- ¿Se apoderarán del mundo como en las películas? Descubren en México seis “hongos zombis” primerahora.com · hace 5 h
Respuestas rápidas
¿Cuántas especies de hongos “zombis” fueron descubiertas en México?
Se identificaron seis especies, según los informes de Cadena Política y otros medios.
¿Cómo influyen estos hongos en las hormigas?
Los reportes indican que manipulan el comportamiento de las hormigas, llevándolas a abandonar sus colonias y morir.
¿Por qué uno de los hongos lleva el nombre de Guillermo del Toro?
El nombre fue elegido en homenaje al cineasta, como destaca el Diario de Yucatán y eldiariony.com.
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