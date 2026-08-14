Tribunal federal deja en pie fallo que eliminó la inmunidad de LUMA

Un tribunal federal dejó en pie un fallo que eliminó la inmunidad de LUMA, lo que incluye la desestimación de una apelación sobre reclamaciones por enseres dañados según documentos difundidos en medios como metro.pr. La cobertura mediática detalla múltiples frente abiertos, abarcando desde acciones del DACO en Boston hasta la celebración del Gobierno de Puerto Rico porque el Supremo atenderá demandas contra la compañía eléctrica, mientras continúan las tensiones entre el gobierno y la empresa conforme a reportes de claridadpuertorico.com y El Vocero de Puerto Rico.

Los textos disponibles no especifican los calendarios exactos de las próximas acciones judiciales ni detallan los alcances definitivos de los fallos, por lo que la cobertura actual no detalla las consecuencias financieras a largo plazo para las partes involucradas.