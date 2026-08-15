Buscan a Víctor Manuel Acosta, celador desaparecido tras colapso del edificio Ana Pilar en Cali

Testimonio recogido por El Periódico detalla el impacto mortal de la caída de un muro en un hospital, mientras que Univision reporta el relato de una madre sobre su supervivencia junto a su hija bajo los escombros. En medio de la tragedia calificada por los afectados como una película de terror, la cobertura de Yahoo y El Tiempo destaca las labores de búsqueda de personas atrapadas.

Entre los casos específicos figura la desaparición del celador Víctor Manuel Acosta tras el colapso del edificio Ana Pilar en Cali, donde conocidos y allegados buscan activamente a sus seres queridos bajo los restos de las edificaciones. Actualmente, la situación se concentra en las tareas de rescate y en el registro de los daños materiales y personales en distintas ciudades.

Los reportes continúan actualizando los testimonios de sobrevivientes y el estado de las personas desaparecidas sin que existan aún cifras definitivas o nuevos balances oficiales sobre el sismo.