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Buscan a Víctor Manuel Acosta, celador desaparecido tras colapso del edificio Ana Pilar en Cali

La búsqueda del celador Víctor Manuel Acosta tras el sismo en Colombia marca el foco de la cobertura internacional este 15 de agosto de 2026.

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El resumen

Testimonio recogido por El Periódico detalla el impacto mortal de la caída de un muro en un hospital, mientras que Univision reporta el relato de una madre sobre su supervivencia junto a su hija bajo los escombros. En medio de la tragedia calificada por los afectados como una película de terror, la cobertura de Yahoo y El Tiempo destaca las labores de búsqueda de personas atrapadas.

Entre los casos específicos figura la desaparición del celador Víctor Manuel Acosta tras el colapso del edificio Ana Pilar en Cali, donde conocidos y allegados buscan activamente a sus seres queridos bajo los restos de las edificaciones. Actualmente, la situación se concentra en las tareas de rescate y en el registro de los daños materiales y personales en distintas ciudades.

Los reportes continúan actualizando los testimonios de sobrevivientes y el estado de las personas desaparecidas sin que existan aún cifras definitivas o nuevos balances oficiales sobre el sismo.

Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: afirmaciones sin respaldo eliminadas (83% respaldado) Actualizado hace 49 min.

Cobertura (5)

Respuestas rápidas

¿Quién es Víctor Manuel Acosta?

Es un celador reportado como desaparecido tras el colapso del edificio Ana Pilar en Cali.

¿Qué eventos causaron el colapso de las edificaciones?

La cobertura señala que un sismo en Colombia provocó la caída de edificios en ciudades como Cali y Pereira.

¿Qué medios informan sobre estos hechos?

La información proviene de reportes de Univision, El Día de Soria, El Periódico, Yahoo y El Tiempo.

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Temas

Víctor Manuel Acosta Cali Pereira Colombia Sismo

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