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La joven que murió protegiendo a sus hijos durante el terremoto

Una joven madre en Cali fallece protegiendo a sus hijos bajo los escombros de un terremoto.

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El resumen

Noticias de Gipuzkoa informó inicialmente sobre Yenci, la madre que salvó a sus hijos bajo los escombros tras el sismo en Cali. La cobertura posterior de abc.es, Yahoo y Primera Hora sumó detalles sobre el último abrazo de la víctima y la posterior caravana organizada en su honor.

La información disponible se centra en el reconocimiento a su sacrificio durante la emergencia, sin que los reportes actuales detallen contradicciones ni especulen sobre el impacto a largo plazo de la movilización.

Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 1 h.

Cobertura (4)

Respuestas rápidas

¿Qué ocurrió en Cali?

Una joven identificada como Yenci murió protegiendo a sus hijos bajo los escombros durante un terremoto.

¿Qué homenajes se han reportado?

Los medios han registrado la realización de una caravana en honor a la mujer.

¿Qué fuentes cubren el hecho?

La cobertura incluye a Noticias de Gipuzkoa, abc.es, Yahoo y Primera Hora.

Velocidad

A qué velocidad se propaga la cobertura — medida cada hora por la tasa de artículos × diversidad de fuentes. Cómo funciona →

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Cali Colombia Terremoto Yenci

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