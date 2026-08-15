La joven que murió protegiendo a sus hijos durante el terremoto

Noticias de Gipuzkoa informó inicialmente sobre Yenci, la madre que salvó a sus hijos bajo los escombros tras el sismo en Cali. La cobertura posterior de abc.es, Yahoo y Primera Hora sumó detalles sobre el último abrazo de la víctima y la posterior caravana organizada en su honor.

La información disponible se centra en el reconocimiento a su sacrificio durante la emergencia, sin que los reportes actuales detallen contradicciones ni especulen sobre el impacto a largo plazo de la movilización.