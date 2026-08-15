La joven que murió protegiendo a sus hijos durante el terremoto
Una joven madre en Cali fallece protegiendo a sus hijos bajo los escombros de un terremoto.
El resumen
Noticias de Gipuzkoa informó inicialmente sobre Yenci, la madre que salvó a sus hijos bajo los escombros tras el sismo en Cali. La cobertura posterior de abc.es, Yahoo y Primera Hora sumó detalles sobre el último abrazo de la víctima y la posterior caravana organizada en su honor.
La información disponible se centra en el reconocimiento a su sacrificio durante la emergencia, sin que los reportes actuales detallen contradicciones ni especulen sobre el impacto a largo plazo de la movilización.
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Cobertura (4)
- Yenci, la madre que salvó a sus hijos bajo los escombros de Cali Noticias de Gipuzkoa · hace 5 h
- Caravana por mujer que murió en terremoto de Colombia intentando salvar a sus hijos abc.es · hace 5 h
- El último abrazo de Yenci, la joven que murió protegiendo a sus hijos durante el terremoto Yahoo · hace 5 h
- La joven que murió protegiendo a sus hijos durante el terremoto Primera Hora · hace 5 h
Respuestas rápidas
¿Qué ocurrió en Cali?
Una joven identificada como Yenci murió protegiendo a sus hijos bajo los escombros durante un terremoto.
¿Qué homenajes se han reportado?
Los medios han registrado la realización de una caravana en honor a la mujer.
¿Qué fuentes cubren el hecho?
La cobertura incluye a Noticias de Gipuzkoa, abc.es, Yahoo y Primera Hora.
Velocidad
A qué velocidad se propaga la cobertura — medida cada hora por la tasa de artículos × diversidad de fuentes. Cómo funciona →
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