David Ospina y su fugaz paso por Atlante: se confirma su salida
El portero colombiano David Ospina deja el Atlante en una salida oficial sin llegar a debutar con el equipo.
Cobertura (7)
- Temor por el futuro de la carrera de David Ospina: sin fecha de regreso y Atlante ya fichó otro colombiano bolavip.com · hace 6 h
- Atlante pone en pausa el contrato de David Ospina por molestias físicas ESPN Deportes · hace 6 h
- El portero colombiano David Ospina y Atlante ponen en "pausa" su relación 88.9 Noticias | Noticias en Vivo | Información Que Sirve · hace 6 h
- ¡Despedida sin debut! Atlante hace oficial la salida de David Ospina Sports Illustrated · hace 6 h
- Atlante anuncia baja de David Ospina y explica la razón de su salida TUDN · hace 6 h
- ¿Qué sabemos del futuro de Ospina con Atlante? ESPN Deportes · hace 6 h
- David Ospina y su fugaz paso por Atlante: se confirma su salida Futbolred · hace 6 h
El resumen
La baja se produce debido a molestias físicas que llevaron al club a poner en pausa y posteriormente oficializar la salida del contrato, mientras la cobertura señala también la contratación de otro jugador colombiano por parte del equipo. Los reportes actuales no especifican una fecha de regreso para su carrera ni detallan los pasos siguientes en el futuro profesional del deportista tras esta desvinculación.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: afirmaciones sin respaldo eliminadas (67% respaldado) Actualizado hace 1 h.
Respuestas rápidas
¿Qué sucedió con David Ospina y el Atlante?
Se confirmó su salida oficial del club sin haber llegado a debutar.
¿Cuál es la razón de su salida?
La baja se debe a molestias físicas que motivaron la pausa y finalización de la relación contractual.
¿Qué se sabe sobre su futuro?
La cobertura actual no detalla fechas de regreso ni los próximos destinos del portero colombiano.
Velocidad
A qué velocidad se propaga la cobertura — medida cada hora por la tasa de artículos × diversidad de fuentes. Cómo funciona →
Temas
Tendencias relacionadas
Buscan a Víctor Manuel Acosta, celador desaparecido tras colapso del edificio Ana Pilar en Cali
La búsqueda del celador Víctor Manuel Acosta tras el sismo en Colombia marca el foco de la cobertura internacional este 15 de agosto de 2026.
La joven que murió protegiendo a sus hijos durante el terremoto
Una joven madre en Cali fallece protegiendo a sus hijos bajo los escombros de un terremoto.
Dólar en casas de cambio para este 14 de agosto en Colombia: precio oficial
El dólar a 3.110 pesos amenaza el bolsillo de consumidores y exportadores colombianos, mientras datos de EE. UU. y el terremoto sacuden el mercado.
Abelardo De La Espriella lanza fuerte advertencia a alias Mordisco tras golpe a disidencias: “Tiene los días contados. Voy por ti”
Colombia celebra golpes contra las disidencias de la FARC mientras el ministro De La Espriña amenaza con acabar a alias Mordisco.
Supercopa de España: confirmada la nueva sede y los 4 clubes participantes
Estambul acogerá por primera vez la Supercopa de España en su edición de 2027.
Rescates y recuperación tras el terremoto de magnitud 7,4 en Colombia, en vivo: número de muertos, videos y más
Acciones de rescate y solidaridad internacional se movilizan en Colombia tras un sismo de magnitud 7,4.