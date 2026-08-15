David Ospina y su fugaz paso por Atlante: se confirma su salida

La baja se produce debido a molestias físicas que llevaron al club a poner en pausa y posteriormente oficializar la salida del contrato, mientras la cobertura señala también la contratación de otro jugador colombiano por parte del equipo. Los reportes actuales no especifican una fecha de regreso para su carrera ni detallan los pasos siguientes en el futuro profesional del deportista tras esta desvinculación.