Cinco muertos tras explosión en una mina en Colombia

Una emergencia por explosión se registró en una mina de carbón ubicada en Cucunubá, Cundinamarca, donde las primeras informaciones y medios como El Dorado Radio 99.5 FM y Yahoo reportaron inicialmente siete mineros atrapados. La cifra de fallecidos varía según la fuente: City Tv y Revista Semana confirmaron seis personas muertas, mientras que DW.com informó sobre cinco muertos tras el suceso.

El gobernador Jorge Emilio Rey confirmó la muerte de las personas que habían quedado atrapadas en el yacimiento llamado El Porvenir 1, según la cobertura de Revista Semana. La Agencia Nacional de Minería abrió una investigación sobre las actividades en el lugar, detallando que el sitio había sido clausurado o suspendido días antes debido a fallas detectadas en una inspección previa, de acuerdo con los registros de El Espectador y publicaciones en redes sociales.

La discrepancia numérica entre cinco y seis víctimas mortales resalta en las distintas emisiones informativas de los medios que cubren el hecho, sin que hasta el momento exista una unificación oficial de la cifra definitiva por parte de todas las agencias involucradas. Las investigaciones de la Agencia Nacional de Minería continúan abiertas para esclarecer las razones por las cuales se realizaban actividades en un yacimiento que figuraba como suspendido por fallas de seguridad, cuyos detalles adicionales no han sido especificados por la cobertura actual.