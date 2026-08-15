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Demichelis rompe el silencio sobre el futuro de Mastantuono en Europa y lanza un contundente aviso al Real Madrid

Martín Demichelis genera revuelo al aconsejar públicamente a Mastantuono y Echeverri sobre su futuro europeo.

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Cobertura (5)

El resumen

Medios como infodelestero.com, El Intransigente, Soy del Millo, TyC Sports y marca usa reportaron los mensajes dirigidos a las jóvenes figuras. En sus intervenciones, Demichelis expresó el deseo de que los jugadores no regresen y formuló un aviso vinculado al Real Madrid, generando debate en torno a las proyecciones profesionales de ambos futbolistas en Europa.

La situación actual se mantiene en el plano de las declaraciones y reacciones públicas recogidas por la prensa especializada, sin que la cobertura actual detalle medidas institucionales adicionales.

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Respuestas rápidas

¿Qué mensaje dirigió Martín Demichelis?

Demichelis expresó el deseo de que Mastantuono y Echeverri no regresen y lanzó un aviso sobre el Real Madrid.

¿Qué medios cubrieron las declaraciones?

La noticia fue difundida por portales como infodelestero.com, El Intransigente, Soy del Millo, TyC Sports y marca usa.

¿Se conocen acciones oficiales tras el aviso?

La cobertura actual no detalla medidas formales ni respuestas institucionales concretas tras las declaraciones.

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