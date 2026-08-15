Demichelis rompe el silencio sobre el futuro de Mastantuono en Europa y lanza un contundente aviso al Real Madrid
Martín Demichelis genera revuelo al aconsejar públicamente a Mastantuono y Echeverri sobre su futuro europeo.
Cobertura (5)
- “Hoy les deseo que no vuelvan”: el mensaje de Martín Demichelis para Mastantuono y Echeverri infodelestero.com · hace 4 h
- El polémico consejo de Martín Demichelis a dos joyas del club: «No se vuelvan a River» El Intransigente · hace 4 h
- “No se vuelvan”: Martín Demichelis tomó una postura que sacude a River Soy del Millo · hace 4 h
- "No vuelvan": el consejo de Demichelis a Mastantuono y Echeverri que resonó en River TyC Sports · hace 4 h
- Demichelis rompe el silencio sobre el futuro de Mastantuono en Europa y lanza un contundente aviso al Real Madrid marca usa · hace 4 h
El resumen
Medios como infodelestero.com, El Intransigente, Soy del Millo, TyC Sports y marca usa reportaron los mensajes dirigidos a las jóvenes figuras. En sus intervenciones, Demichelis expresó el deseo de que los jugadores no regresen y formuló un aviso vinculado al Real Madrid, generando debate en torno a las proyecciones profesionales de ambos futbolistas en Europa.
La situación actual se mantiene en el plano de las declaraciones y reacciones públicas recogidas por la prensa especializada, sin que la cobertura actual detalle medidas institucionales adicionales.
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Respuestas rápidas
¿Qué mensaje dirigió Martín Demichelis?
Demichelis expresó el deseo de que Mastantuono y Echeverri no regresen y lanzó un aviso sobre el Real Madrid.
¿Qué medios cubrieron las declaraciones?
La noticia fue difundida por portales como infodelestero.com, El Intransigente, Soy del Millo, TyC Sports y marca usa.
¿Se conocen acciones oficiales tras el aviso?
La cobertura actual no detalla medidas formales ni respuestas institucionales concretas tras las declaraciones.
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