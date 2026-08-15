Demichelis rompe el silencio sobre el futuro de Mastantuono en Europa y lanza un contundente aviso al Real Madrid

Medios como infodelestero.com, El Intransigente, Soy del Millo, TyC Sports y marca usa reportaron los mensajes dirigidos a las jóvenes figuras. En sus intervenciones, Demichelis expresó el deseo de que los jugadores no regresen y formuló un aviso vinculado al Real Madrid, generando debate en torno a las proyecciones profesionales de ambos futbolistas en Europa.

La situación actual se mantiene en el plano de las declaraciones y reacciones públicas recogidas por la prensa especializada, sin que la cobertura actual detalle medidas institucionales adicionales.