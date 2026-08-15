Gobierno Dominicano sube los precios de cinco combustibles
Conductores en República Dominicana enfrentan un nuevo golpe económico tras el incremento en los precios de cinco combustibles.
Cobertura (6)
- Conductores al grito por el aumento de precio a los combustibles. proceso.com.do · hace 6 h
- Vuelven a subir los precios de los combustibles; algunos quedan congelados El Nacional — La voz de todos · hace 6 h
- Suben gasolina regular y gasoil regular; otros combustibles también registran alzas Acento · hace 6 h
- Gobierno aumenta RD$3 a gasolina y gasoil regular Listín Diario · hace 6 h
- Aumentan los precios de gasolina y gasoil regular para la semana del 15 al 21 de agosto Diario Libre · hace 6 h
- Gobierno Dominicano sube los precios de cinco combustibles AlMomento.net · hace 6 h
El resumen
Los conductores en territorio dominicano resienten directamente el impacto financiero tras confirmarse un nuevo incremento en los costos de los carburantes. Medios como Listín Diario, Diario Libre, Acento, El Nacional, AlMomento.net y proceso.com.do documentan la reacción de los ciudadanos, quienes han manifestado su descontento ante estas variaciones semanales.
Las coberturas actuales no especifican por cuánto tiempo se mantendrán vigentes estas alzas ni si se contemplan nuevas modificaciones en los subsidios estatales para las siguientes semanas, dejando abierta la incertidumbre sobre el comportamiento futuro del mercado de hidrocarburos en el país.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: afirmaciones sin respaldo eliminadas (60% respaldado) Actualizado hace 53 min.
Respuestas rápidas
¿Cuáles combustibles aumentaron de precio?
La cobertura señala el incremento en la gasolina regular, el gasoil regular y otros tres combustibles, mientras algunos quedaron congelados.
¿De cuánto fue el aumento en los carburantes principales?
Los reportes indican un incremento de tres pesos en la gasolina regular y en el gasoil regular.
¿Para qué periodo aplican estas nuevas tarifas?
Los precios rigen para la semana comprendida entre el 15 y el 21 de agosto.
Velocidad
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