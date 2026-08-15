Gobierno Dominicano sube los precios de cinco combustibles

Los conductores en territorio dominicano resienten directamente el impacto financiero tras confirmarse un nuevo incremento en los costos de los carburantes. Medios como Listín Diario, Diario Libre, Acento, El Nacional, AlMomento.net y proceso.com.do documentan la reacción de los ciudadanos, quienes han manifestado su descontento ante estas variaciones semanales.

Las coberturas actuales no especifican por cuánto tiempo se mantendrán vigentes estas alzas ni si se contemplan nuevas modificaciones en los subsidios estatales para las siguientes semanas, dejando abierta la incertidumbre sobre el comportamiento futuro del mercado de hidrocarburos en el país.