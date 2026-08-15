Hasta dónde ha llegado el cambio con Abinader en sus seis años de gobierno
La cobertura analiza los seis años de gobierno de Luis Abinader en República Dominicana entre balances de gestión y desafíos pendientes.
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El resumen
La coyuntura política y económica actual está marcada por la evaluación de los seis años de gobierno del presidente Luis Abinader, motivo por el cual diversos actores públicos y medios examinan los resultados de su administración. Por un lado, desde el oficialismo se sostiene que la República Dominicana está mejor que hace seis años y se califican los periodos gubernamentales como muy buenos, según declaraciones difundidas por medios como Remolacha, De Último Minuto y Hoy Digital.
No obstante, la cobertura de Acento, CDN y Listín Diario señala la existencia de una materia pendiente en la economía dominicana. Economistas citados en las informaciones reconocen la recuperación económica, pero advierten que esta aún no se refleja en el bolsillo de los ciudadanos, apuntando a un crecimiento sin desarrollo.
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Cobertura (6)
- Paliza asegura que RD está mejor que hace seis años Remolacha · hace 12 h
- Crecimiento sin desarrollo: La materia pendiente de la economía dominicana Acento · hace 12 h
- Seis años de Gobierno muy buenos Hoy Digital · hace 12 h
- Economistas reconocen recuperación, pero advierten que aún no se refleja en el bolsillo de los cuidados CDN · hace 12 h
- Paliza asegura que República Dominicana está mejor que hace seis años De Último Minuto · hace 12 h
- Hasta dónde ha llegado el cambio con Abinader en sus seis años de gobierno Listín Diario · hace 12 h
Respuestas rápidas
¿Qué tiempo abarca la actual evaluación del gobierno de Abinader?
La cobertura se centra en los seis años de gestión gubernamental.
¿Cuáles son las posturas sobre la economía dominicana en este periodo?
Mientras se destaca una recuperación económica, los economistas advierten que esta no se refleja en los bolsillos de la ciudadanía y señalan una falta de desarrollo.
¿Qué fuentes abordan estos balances de gobierno?
La información proviene de medios como Remolacha, Acento, Hoy Digital, CDN, De Último Minuto y Listín Diario.
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