Hasta dónde ha llegado el cambio con Abinader en sus seis años de gobierno

La coyuntura política y económica actual está marcada por la evaluación de los seis años de gobierno del presidente Luis Abinader, motivo por el cual diversos actores públicos y medios examinan los resultados de su administración. Por un lado, desde el oficialismo se sostiene que la República Dominicana está mejor que hace seis años y se califican los periodos gubernamentales como muy buenos, según declaraciones difundidas por medios como Remolacha, De Último Minuto y Hoy Digital.

No obstante, la cobertura de Acento, CDN y Listín Diario señala la existencia de una materia pendiente en la economía dominicana. Economistas citados en las informaciones reconocen la recuperación económica, pero advierten que esta aún no se refleja en el bolsillo de los ciudadanos, apuntando a un crecimiento sin desarrollo.