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Rusia admitió una crisis de abastecimiento de gasolina tras la nueva ola de ataques ucranianos contra sus refinerías

Rusia sufre una crisis de abastecimiento de gasolina y recurre a importar combustibles tras ataques ucranianos.

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El resumen

Infobae estableció que Rusia admitió una crisis de abastecimiento de gasolina tras una nueva ola de ataques ucranianos contra sus refinerías, lo que desató presiones por déficit de combustible según Revista Economía. Reportes adicionales de El Economista añadieron que el país tiene que recurrir a combustibles de los años noventa para evitar el colapso de la economía ante la escasez de gasolina y diésel.

La cobertura de mundiario.com y La Razón profundizó en la paradoja del petróleo ruso al señalar que el territorio afronta una nueva crisis de combustible, recurriendo a importar gasolina mientras se registran colas, escasez y refinerías en llamas en medio de la presión internacional y los ataques. Actualmente, los medios reportan que la situación mantiene a Rusia bajo presión debido al déficit de combustible y la necesidad de buscar alternativas de abastecimiento ante los daños en sus instalaciones de refinación.

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Cobertura (5)

Respuestas rápidas

¿Qué provocó la crisis de abastecimiento en Rusia?

La cobertura señala que la crisis se produce tras una nueva ola de ataques ucranianos contra refinerías rusas.

¿Qué medidas está tomando Rusia ante la escasez?

Los reportes indican que Rusia recurre a importar gasolina y a utilizar combustibles de los años noventa para evitar el colapso económico.

¿Qué consecuencias visibles ha dejado la situación?

La información destaca la presencia de colas, escasez y refinerías en llamas.

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