La ola de protestas que logró frenar la primera granja comercial de pulpos del mundo en España

El proyecto que prometía iniciar la cría comercial de pulpos en grandes instalaciones desapareció antes de ponerse en marcha, tras enfrentar una intensa oposición pública y movilizaciones sociales en España, según recogen medios como BBC y Gizmodo en Español. La cobertura destaca los desafíos éticos y biológicos en torno a la complejidad de estos animales, planteando dudas sobre si son demasiado inteligentes para la acuicultura intensiva.

Diversas publicaciones detallan cómo la presión ciudadana logró detener la iniciativa en Moaña. En la actualidad, la situación sigue generando tensiones legales y políticas.

Medios como xornal21.com y GaliciaPress informan que la formación PACMA exige investigar el proyecto y estudia emprender acciones legales contra la pesquera Profand para frenar definitivamente la iniciativa en la zona.