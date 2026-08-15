VIDEOS muestran la fuerza del terremoto en España: escombros cayeron por doquier

El movimiento telúrico provocó destrozos materiales, caída de escombros y la activación de la fase de emergencia por parte de la Junta de Andalucía, además de sentirse en Madrid y otras regiones. La causa del temblor corresponde a un fenómeno sísmico en el sur del país europeo, generando registros en video que muestran la fuerza del impacto y la dispersión de escombros por doquier, según documentan medios internacionales y locales como LaPatilla.com y elmundo.es.

La cobertura actual reporta daños materiales y la activación de emergencias, pero la información disponible no especifica la cifra exacta de inmuebles afectados ni los detalles sobre posibles heridos en las zonas más golpeadas por el sismo.