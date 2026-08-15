VIDEOS muestran la fuerza del terremoto en España: escombros cayeron por doquier
Un sismo de magnitud 5 sacudió el sur de España y provocó daños materiales y videos de escombros en Granada.
El resumen
El movimiento telúrico provocó destrozos materiales, caída de escombros y la activación de la fase de emergencia por parte de la Junta de Andalucía, además de sentirse en Madrid y otras regiones. La causa del temblor corresponde a un fenómeno sísmico en el sur del país europeo, generando registros en video que muestran la fuerza del impacto y la dispersión de escombros por doquier, según documentan medios internacionales y locales como LaPatilla.com y elmundo.es.
La cobertura actual reporta daños materiales y la activación de emergencias, pero la información disponible no especifica la cifra exacta de inmuebles afectados ni los detalles sobre posibles heridos en las zonas más golpeadas por el sismo.
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Cobertura (7)
- El terremoto del sur de España se siente en Madrid y otras regiones sin víctimas Yahoo · hace 9 h
- Terremoto de magnitud 5 en España deja daños materiales DW.com · hace 9 h
- Un sismo de magnitud 5,2 golpeó el sur de España y provocó destrozos en Granada La Nación · hace 9 h
- Un fuerte terremoto de intensidad 5 sacude Granada de madrugada y causa daños materiales elmundo.es · hace 9 h
- La Junta de Andalucía activa la fase de emergencia por un seísmo de magnitud cinco en Granada EL PAÍS · hace 9 h
- Mapa: un terremoto de magnitud 5,2 sacude España The New York Times · hace 9 h
- VIDEOS muestran la fuerza del terremoto en España: escombros cayeron por doquier LaPatilla.com · hace 9 h
Respuestas rápidas
¿Cuál fue la magnitud del terremoto en España?
Los reportes indican magnitudes de 5 y 5,2.
¿Dónde se sintió el movimiento sísmico?
El sismo golpeó el sur de España, con daños específicos en Granada, y se sintió en Madrid y otras regiones.
¿Qué medidas se han tomado oficialmente?
La Junta de Andalucía activó la fase de emergencia tras el seísmo.
Velocidad
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