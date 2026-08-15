Mateo Chávez brilla en victoria del AZ Alkmaar
El mexicano Mateo Chávez lidera al AZ Alkmaar como líder provisional de la Eredivisie tras una destacada actuación.
El resumen
El AZ Alkmaar se ha colocado en la cima de la tabla tras golear al Utrecht en condición de visitante, un resultado que genera gran atención en el fútbol internacional por el desempeño de sus figuras en Europa. La victoria se consolidó gracias a la destacada actuación del mexicano Mateo Chávez, quien firmó un doblete de asistencias durante su segunda titularidad en la Eredivisie, según detallan medios especializados como MARCA, OneFootball, Al Bat, Sports Illustrated y ESPN.
La cobertura periodística resalta cómo el desempeño del jugador mexicano impulsa al equipo hacia el liderato absoluto del torneo, mientras la afición y los analistas siguen de cerca su rápida adaptación y rendimiento en el fútbol europeo.
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Cobertura (5)
- Mateo Chávez firma doblete de asistencias en su segunda titularidad con el AZ Alkmaar en la Eredivisie MARCA · hace 3 h
- Utrecht cede ante unos visitantes que mandan y se ponen líderes OneFootball · hace 3 h
- Fútbol: Mexicano sigue brillando en Europa, ahora con dos asistencias Al Bat · hace 3 h
- Mateo Chávez da dos asistencias en goleada del AZ Alkmaar ante Utrecht Sports Illustrated · hace 3 h
- Mateo Chávez brilla en victoria del AZ Alkmaar espndeportes.espn.com · hace 3 h
Respuestas rápidas
¿Qué equipo logró la victoria frente al Utrecht?
El AZ Alkmaar se impuso como visitante ante el Utrecht.
¿Cuál fue la aportación de Mateo Chávez en el encuentro?
Mateo Chávez firmó un doblete de asistencias en lo que significó su segunda titularidad en la Eredivisie.
¿En qué torneo se registra este resultado?
Los acontecimientos se desarrollan dentro de la Eredivisie.
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