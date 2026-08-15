El AZ Alkmaar se ha colocado en la cima de la tabla tras golear al Utrecht en condición de visitante, un resultado que genera gran atención en el fútbol internacional por el desempeño de sus figuras en Europa. La victoria se consolidó gracias a la destacada actuación del mexicano Mateo Chávez, quien firmó un doblete de asistencias durante su segunda titularidad en la Eredivisie, según detallan medios especializados como MARCA, OneFootball, Al Bat, Sports Illustrated y ESPN.

La cobertura periodística resalta cómo el desempeño del jugador mexicano impulsa al equipo hacia el liderato absoluto del torneo, mientras la afición y los analistas siguen de cerca su rápida adaptación y rendimiento en el fútbol europeo.