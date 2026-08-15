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Raúl Jiménez debutó en la Championship con gol y empate

Raúl Jiménez regresa al Wolverhampton anotando en su debut en la Championship, marcando un hito en su carrera en Europa.

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El resumen

Raúl Jiménez ha vuelto a la actividad competitiva con el Wolverhampton, registrando un gol en su debut dentro de la Championship que concluyó en empate. El delantero mexicano busca el ascenso con su equipo, un objetivo que comparte con otros futbolistas que han retornado a sus escuadras para llevarlas de regreso a la máxima categoría.

La cobertura de medios como ESPN Deportes, TUDN, Sports Illustrated, MARCA, FOX Deportes, Claro Sports, mexico.as.com, Nayarit Noticias y PressReader destaca su regreso, sus declaraciones sobre la necesidad de seguir creciendo y el vínculo histórico con la afición del club inglés. La cobertura no especifica mayores detalles sobre la duración del proceso de ascenso ni los siguientes encuentros oficiales del equipo en el torneo actual.

Los aficionados del Wolverhampton y el propio jugador ganan protagonismo en esta nueva etapa deportiva, mientras que el club busca consolidar su rendimiento en la división.

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Cobertura (9)

Respuestas rápidas

¿En qué competición debutó Raúl Jiménez con gol?

Debutó en la Championship con el Wolverhampton.

¿Cómo terminó el primer partido de Raúl Jiménez en su regreso?

El encuentro finalizó en empate.

¿Qué objetivo señaló Raúl Jiménez tras el partido?

Declaró que el equipo necesita seguir creciendo.

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Raúl Jiménez Wolverhampton Championship Fútbol Europa

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