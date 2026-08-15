Raúl Jiménez debutó en la Championship con gol y empate

Raúl Jiménez ha vuelto a la actividad competitiva con el Wolverhampton, registrando un gol en su debut dentro de la Championship que concluyó en empate. El delantero mexicano busca el ascenso con su equipo, un objetivo que comparte con otros futbolistas que han retornado a sus escuadras para llevarlas de regreso a la máxima categoría.

La cobertura de medios como ESPN Deportes, TUDN, Sports Illustrated, MARCA, FOX Deportes, Claro Sports, mexico.as.com, Nayarit Noticias y PressReader destaca su regreso, sus declaraciones sobre la necesidad de seguir creciendo y el vínculo histórico con la afición del club inglés. La cobertura no especifica mayores detalles sobre la duración del proceso de ascenso ni los siguientes encuentros oficiales del equipo en el torneo actual.

Los aficionados del Wolverhampton y el propio jugador ganan protagonismo en esta nueva etapa deportiva, mientras que el club busca consolidar su rendimiento en la división.