Mou no se guarda nada: la lujosa convocatoria del Madrid para el último amistoso
El Real Madrid presenta una lujosa convocatoria para su último partido amistoso frente al Schalke 04 bajo la dirección de Mourinho.
El resumen
El Real Madrid ha completado su último entrenamiento antes de enfrentarse al Schalke 04 en un partido amistoso, destacando una convocatoria de carácter lujoso que incluye importantes novedades en la plantilla dirigida por Mourinho. La lista de convocados marca la primera inclusión de jugadores como Diomande, quien se estrena en la lista y cuyo debut está previsto para el próximo encuentro, además de las presencias de Mbappé, Cucurella, Bellingham y Courtois bajo las órdenes del técnico.
La cobertura mediática actual, procedente de medios como Diario AS, la Web Oficial del Real Madrid, MARCA, Sports Illustrated y Diez.HN, detalla los preparativos de este último amistoso sin especificar más detalles sobre el desarrollo posterior del encuentro o el rendimiento esperado de los futbolistas mencionados.
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Cobertura (6)
- Real Madrid TV y RM Play EN VIVO — dónde ver partido Real Madrid vs. Schalke 04 por streaming online El Comercio Perú · hace 4 h
- Diomande se estrena en la lista Diario AS · hace 4 h
- Último entrenamiento antes del amistoso frente al Schalke 04 Real Madrid CF | Web Oficial · hace 4 h
- Mbappé, Diomande, Cucurella y Bellingham y Courtois se estrenan en una convocatoria con Mourinho MARCA · hace 4 h
- Diomande debutará con el Real Madrid en el próximo partido Sports Illustrated · hace 4 h
- Mou no se guarda nada: la lujosa convocatoria del Madrid para el último amistoso Diez.HN · hace 4 h
Respuestas rápidas
¿Contra qué equipo juega el Real Madrid su último amistoso?
El partido amistoso es frente al Schalke 04.
¿Quién dirige al Real Madrid en esta convocatoria?
La plantilla se encuentra bajo la dirección de Mourinho.
¿Qué jugadores se estrenan en la convocatoria?
Se estrenan jugadores como Diomande, junto con la presencia de Mbappé, Cucurella, Bellingham y Courtois.
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