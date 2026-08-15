Qatar negó “categóricamente” haber detenido a pilotos iraníes y calificó de “engañosas” las acusaciones del régimen persa

Irán ha exigido la liberación de tres de sus pilotos de combate que, según afirma, habrían sido capturados por Qatar en el mes de marzo. La cobertura de medios como Notimérica e Infobae recoge la respuesta oficial de Qatar, que niega haber detenido a los pilotos iraníes y califica las acusaciones del régimen persa como engañosas, aunque confirma el hallazgo de un militar muerto.

Los reportes actuales muestran una contradicción directa entre las declaraciones de Teherán sobre la supuesta detención y la negativa categórica de las autoridades de Doha, sin que la cobertura señale de momento nuevas acciones o resoluciones sobre este caso.