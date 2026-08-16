“Acá hay una institucionalidad muy fuerte”: Everardo Murillo, quien lideró la reconstrucción del Eje Cafetero a finales de los 90

Everardo Murillo, quien encabezó la reconstrucción del Eje Cafetero a finales de los noventa, afirmó en Revista Semana que “Acá hay una institucionalidad muy fuerte”. Su comentario surgió tras el reciente terremoto que golpeó varias regiones de Colombia, subrayando la capacidad institucional para organizar la respuesta y la reparación de los territorios afectados.

La Silla Vacía presentó siete recomendaciones para una reconstrucción con justicia social, mientras Eduardo Vélez Soto, citado por Tolima Online, advirtió que una reconstrucción insuficiente generaría el próximo desastre. En La FM, un exministro explicó los costos estimados de la obra, aunque sin detallar cifras.

El Colombiano informó que Luis Carlos Villegas, cerebro del FOREC, exigió al Gobierno nombrar a un gerente que dirija la emergencia. Los distintos enfoques generan una ligera tensión: La FM se centra en la magnitud financiera de la reconstrucción, mientras El Colombiano insiste en la necesidad inmediata de un liderazgo operativo.