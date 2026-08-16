“Acá hay una institucionalidad muy fuerte”: Everardo Murillo, quien lideró la reconstrucción del Eje Cafetero a finales de los 90
Tras el reciente terremoto, expertos afirman que Colombia cuenta con una institucionalidad fuerte para la reconstrucción, aunque aún falta nombrar al gerente de emergencia.
El resumen
Everardo Murillo, quien encabezó la reconstrucción del Eje Cafetero a finales de los noventa, afirmó en Revista Semana que “Acá hay una institucionalidad muy fuerte”. Su comentario surgió tras el reciente terremoto que golpeó varias regiones de Colombia, subrayando la capacidad institucional para organizar la respuesta y la reparación de los territorios afectados.
La Silla Vacía presentó siete recomendaciones para una reconstrucción con justicia social, mientras Eduardo Vélez Soto, citado por Tolima Online, advirtió que una reconstrucción insuficiente generaría el próximo desastre. En La FM, un exministro explicó los costos estimados de la obra, aunque sin detallar cifras.
El Colombiano informó que Luis Carlos Villegas, cerebro del FOREC, exigió al Gobierno nombrar a un gerente que dirija la emergencia. Los distintos enfoques generan una ligera tensión: La FM se centra en la magnitud financiera de la reconstrucción, mientras El Colombiano insiste en la necesidad inmediata de un liderazgo operativo.
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Cobertura (5)
- Siete recomendaciones para reconstruir con justicia social tras el terremoto La Silla Vacía · hace 3 h
- Eduardo Vélez Soto advierte: “Si no reconstruimos mejor, estamos construyendo el próximo desastre” Tolima Online · hace 3 h
- Terremoto en Colombia: ¿Cuánto costará reconstruir los territorios afectados? Exministro responde La FM · hace 3 h
- “Es urgente que el Gobierno nombre a un gerente para la emergencia”: Luis Carlos Villegas, cerebro del FOREC El Colombiano · hace 3 h
- “Acá hay una institucionalidad muy fuerte”: Everardo Murillo, quien lideró la reconstrucción del Eje Cafetero a finales de los 90 Revista Semana · hace 3 h
Respuestas rápidas
¿Quién afirmó que la institucionalidad para la reconstrucción es fuerte?
Everardo Murillo, quien lideró la reconstrucción del Eje Cafetero a finales de los noventa, dijo en Revista Semana que ‘Acá hay una institucionalidad muy fuerte’.
¿Qué recomendaciones se han publicado para la reconstrucción?
La Silla Vacía ofreció siete recomendaciones orientadas a una reconstrucción con justicia social.
¿Qué exige Luis Carlos Villegas respecto a la gestión de la emergencia?
Luis Carlos Villegas, cerebro del FOREC, pidió al Gobierno que nombre a un gerente para dirigir la emergencia.
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