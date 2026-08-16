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¡Ni goles, ni gente! Pumas NO logra pasar del empate ante Querétaro en CU

Cero goles dejó el encuentro entre Pumas y Querétaro en Ciudad Universitaria en la Liga MX.

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El resumen

El marcador finalizó en un empate a cero entre Pumas y Querétaro en el estadio CU, en un partido que la cobertura describe como flojo e insípido y que contó con la presencia del costarricense Keylor Navas y Pedro Vite. La transmisión del encuentro generó discusiones previas sobre su disponibilidad en televisión abierta, mientras que medios como ESPN Deportes señalan que Pumas traslada su mal paso de la Leagues Cup a la Liga MX y MARCA registra las declaraciones de Esteban Solari calificando el duelo como duro.

La cobertura no especifica las próximas fechas ni los siguientes rivales de ambos equipos en el torneo mexicano.

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Cobertura (8)

Respuestas rápidas

¿Cuál fue el resultado entre Pumas y Querétaro?

El partido terminó en un empate sin goles, con un marcador de 0-0.

¿Dónde se disputó el encuentro?

El partido se jugó en CU (Ciudad Universitaria).

¿Qué dijeron los protagonistas tras el partido?

Esteban Solari afirmó que fue un partido duro, según la cobertura.

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