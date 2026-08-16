¡Ni goles, ni gente! Pumas NO logra pasar del empate ante Querétaro en CU

El marcador finalizó en un empate a cero entre Pumas y Querétaro en el estadio CU, en un partido que la cobertura describe como flojo e insípido y que contó con la presencia del costarricense Keylor Navas y Pedro Vite. La transmisión del encuentro generó discusiones previas sobre su disponibilidad en televisión abierta, mientras que medios como ESPN Deportes señalan que Pumas traslada su mal paso de la Leagues Cup a la Liga MX y MARCA registra las declaraciones de Esteban Solari calificando el duelo como duro.

La cobertura no especifica las próximas fechas ni los siguientes rivales de ambos equipos en el torneo mexicano.