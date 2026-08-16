¡Ni goles, ni gente! Pumas NO logra pasar del empate ante Querétaro en CU
Cero goles dejó el encuentro entre Pumas y Querétaro en Ciudad Universitaria en la Liga MX.
El resumen
El marcador finalizó en un empate a cero entre Pumas y Querétaro en el estadio CU, en un partido que la cobertura describe como flojo e insípido y que contó con la presencia del costarricense Keylor Navas y Pedro Vite. La transmisión del encuentro generó discusiones previas sobre su disponibilidad en televisión abierta, mientras que medios como ESPN Deportes señalan que Pumas traslada su mal paso de la Leagues Cup a la Liga MX y MARCA registra las declaraciones de Esteban Solari calificando el duelo como duro.
La cobertura no especifica las próximas fechas ni los siguientes rivales de ambos equipos en el torneo mexicano.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 18 min.
Cobertura (8)
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- Los Pumas, del costarricense Keylor Navas, igualan sin goles ante el Querétaro Yahoo · hace 5 h
- Pumas traslada mal paso de Leagues Cup a Liga MX ESPN Deportes · hace 5 h
- Pumas y Querétaro se conforman con un insípido 0-0 en la Liga MX AP News · hace 5 h
- ¡Ni goles, ni gente! Pumas NO logra pasar del empate ante Querétaro en CU Mediotiempo · hace 5 h
- Pedro Vite no logra romper la paridad en el flojo empate disputado por Pumas en casa Yahoo · hace 5 h
- Pumas se queda con empate sin goles y Esteban Solari afirma: "Un partido duro" MARCA · hace 5 h
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Respuestas rápidas
¿Cuál fue el resultado entre Pumas y Querétaro?
El partido terminó en un empate sin goles, con un marcador de 0-0.
¿Dónde se disputó el encuentro?
El partido se jugó en CU (Ciudad Universitaria).
¿Qué dijeron los protagonistas tras el partido?
Esteban Solari afirmó que fue un partido duro, según la cobertura.
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